魚の北辰、楽天スーパーセールを開催！大人気新商品「天使の海老」を含む複数商品をスーパーセール期間限定で特別価格にて販売！
水産エンターテイメントカンパニーの株式会社北辰水産は、より多くの方に魚を楽しんで食べてもらうため、楽天スーパーセールで人気商品「天使の海老」や、「楽天市場ランキング ほたてカテゴリ」リアルタイムランキング1位獲得の「北海道産ほたて貝柱」など、魚のプロが厳選した商品を販売します。また、ボイルずわいがに 1.2kgは半額セールクーポンでお得にお買い求めいただけます。魚の北辰の干物商品を、この機会にぜひお試しください。
（北辰水産 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/）
【北辰水産 楽天市場店 スーパーセール概要】
●楽天スーパーSALE開催期間
2026年3月4日(水)～3月11日(水)
クーポン内容：
１.対象商品300円OFF
２.対象商品2個以上お買い上げで600円OFF
対象商品：
むきえび
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/003/
めんたいこ
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/036/
牡蠣
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/042/
釜揚げしらす
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/046/
骨取りさば
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/047/
骨取り銀鮭
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/048/
天使のえび
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/051/
ほたて貝柱 500g
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/002/
※ボイルずわいがに 1.2kgが半額セールクーポンも実施！
\10980→\5490
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/050/
●目玉商品
「天使の海老」
南太平洋の楽園”天国に一番近い島”として知られるニューカレドニアの汚れのない美しい安全な海水で一切の添加物を使わずに自然食のみで養殖されています。鮮度抜群でお刺身としてもお召し上がりいただけます。化粧箱入りなので贈答品としても喜ばれます。
https://item.rakuten.co.jp/sakananohokushin/051/
■北辰水産について
北辰水産は、創立の基本理念である「品質と鮮度の良い魚を」を一貫して体現しながらも、さらに魚を美味しく楽しく魅せるという意味で、水産エンターテイメントカンパニーを目指しています。実際に魚を展示してまるで水族館であるかのような演出をする「お魚水族館(R)️」という活動を行っており、お魚に興味を持ってもらい、おいしく召し上がっていただく方法を提案しています。これからも、常に高品質・高鮮度・適正な価格、それに安心・安全な商品を提供を続け、毎食のメニューを楽しく、魚をもっと美味しく感じてもらいたい、そして、子どもたちに「魚は美味しい」と知ってもらうために、活動を続けてまいります。
■会社概要
【会社名】株式会社北辰水産
【代表取締役】代表取締役社長 高山信行
【所在地】千葉県柏市花野井７１２-１１１
【公式サイト】：https://www.hokushin-suisan.co.jp/
【楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/
【instagram】：https://www.instagram.com/hokushin.suisan/
【X】：https://twitter.com/hokushin_suisan