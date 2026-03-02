【大分県豊後高田市】長崎鼻の菜の花を味わい尽くす2つのプランを、3月2日（月）より販売開始

株式会社FoundingBase

大分県豊後高田市にあるグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、3月2日（月）より、長崎鼻の春の絶景を味わい尽くす2つの宿泊プランの提供を開始いたします。

【13時イン】2,700万本の菜の花に包まれる春のロングステイ♪ 焚き火デビュー×思い出フォト体験＜素泊り＞

小さなお子様連れの旅行は、移動だけでひと苦労。

「せっかく来たのに、もうチェックアウト・・・」

本プランは、そんな慌ただしさをなくすために、13時からチェックイン可能なロングステイプランです。

プラン概要

プラン名 ：【13時イン】2,700万本の菜の花に包まれる春のロングステイ♪ 焚き火デビュー×思い出フォト体験＜素泊り＞

販売開始日：2026年3月2日

プラン特典：

１. 最大22時間のゆったりロングステイ！（13時チェックイン・11時チェックアウト）

13時チェックインだから、お昼寝も遊びも思いのまま。時間に追われない贅沢なひとときを。

２. 親子で作る「オリジナルフォトフレーム」体験

「工作」と「思い出づくり」をひとつに。

菜の花畑や海で撮った写真を使って、その場でオリジナルアルバムを作成いただけます。

世界に一つだけの家族の宝物づくりを楽しみください。

３. 手ぶらで楽しむ「焚火＆シャボン玉」セット

夜は揺らめく焚き火を囲み、昼はしゃぼん玉で菜の花を彩る。

子供が主役になれる「仕掛け」をご用意。

販売価格 ：1名様5,550円～(4名様1室利用時）

予約可能期間：2026年3月14日～2026年4月30日

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

【レイトインでお得】夜から贅沢ステイ！貸切サウナ×菜の花ライトアップを満喫＜素泊り＞

プラン詳細はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00060705&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_nanohana-family

3月14日(土)から4月12日(日)の週末は、長崎鼻エリアで『菜の花ライトアップイベント』を開催します。

本プランは、菜の花ライトアップイベントを欲張りに楽しんでいただくための、17時以降チェックイン限定プランです。

※ 菜の花ライトアップイベントの詳細はこちら(https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/40288.html)

プラン概要

プラン名：【レイトインでお得】夜から贅沢ステイ！貸切サウナ×菜の花ライトアップを満喫＜素泊り＞

販売開始日：2026年3月2日

プラン特典：

１. レイトチェックインで夜の長崎鼻を満喫！（17時～20時チェックイン・10時チェックアウト）

イベントを欲張りに楽しんでからのチェックインでOK。

「夜から行きたい」を叶えます。

２. 貸切サウナ優先予約権

本プラン専用の優先枠を確保。

夜の静寂の中で、冷えた体を芯から温める「極上のととのい」をご体験ください。

３. ショート滞在限定の通常料金10%OFF

滞在時間は少し短め。その分お得な価格でご利用いただけます。

販売価格 ：1名様5,525円～(4名様1室利用時）

予約可能期間：2026年3月14日～2026年4月12日 ※『菜の花ライトアップ』開催日のみご予約が可能です。

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

長崎鼻ビーチリゾートについて

プラン詳細はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00060706&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_nanohana-night

「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設です。

「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるのが最大の魅力です。

キャンピングトレーラーでの宿泊体験、海を眺めながらのBBQ体験、シーカヤック・SUP・釣り・サウナといったアクティビティ体験などが楽しめます。BBQセットや焚き火台などアウトドアに必要な備品はレンタルでき、手軽にアウトドア体験ができることも魅力です。

施設情報

長崎鼻ビーチリゾート

〒872-1207 大分県豊後高田市見目4080-1

営業時間：9:00-18:00（定休日：水曜日 ※繁忙期は無休）

電話番号：050-5482-3330

アクセス：大分農業文化公園ICから車で約50分

HP ：https://nagasakibana-beach.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 豊後高田市拠点

電話番号：050-5482-3330

メール ：nagasakibana-beach@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般