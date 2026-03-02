「つけるだけ」で、血行促進。「Soi Therm」シリーズから3アイテムが新登場！3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、“身につけるだけ”で血行を促進し、からだをやさしくあたためて整えるセルフケアアイテム「Soi Therm はらまき」「Soi Therm アームカバー」「Soi Therm 耳ぽかアイマスク」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19104

温泉由来のミネラルで血行促進。

フランス語で「Soi＝自分」「Therm＝温泉」を意味する「Soi Therm」は、温泉成分に着目して開発された独自素材「イフミック（IFMC.）」を使用し、“履くだけ”で血行を促進。

「イフミック：集積機能性ミネラル結晶体」は、株式会社テイコク製薬社が温泉成分に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体です。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質です。

おなかを包んで、めぐりを整える「Soi Therm はらまき」

みぞおちから下腹部までしっかり包む丈感で、冷えやすいお腹まわりをやさしくカバー。よく伸びる素材で締め付け感が少なく、上下を気にせず使えるシンプル設計です。シルク混のもっちりとした肌ざわりが心地良く、お風呂上りや就寝時、オフィスでの冷え対策にも活躍します。

さっと着けて、腕まわりぽかぽか「Soi Therm アームカバー」

シルク混のもっちりとした肌ざわりと、指を通せる仕様でズレにくく、動きやすさも◎。長袖の下にも使いやすい丈感で、冷えが気になる手首まわりをじんわりあたためます。フリルのようなメロウ加工で袖口から見えてもお洒落。家事やデスクワーク中にも取り入れやすく、毎日の“ながら温活”にぴったりです。

目元と耳をやさしく包む「Soi Therm 耳ぽかアイマスク」

耳にかけるタイプで髪型が崩れにくく、リラックスタイムも快適。耳をすっぽり覆う耳ぽっけで、表面はふんわりパイル生地、裏面はふわふわ素材で、目元と耳まわりを心地よく覆います。スライダー付きでサイズ調節も簡単。お休み前のひとときにおすすめです。

冷えが気になる季節も、忙しい毎日も。肌に触れるたび、ほっとする。

毎日の習慣に、やさしいあたたかさを取り入れてみませんか？

【商品情報】

【NEW】Soi Therm はらまき アイボリー/チャコールグレー

価格：3,300円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19109

【NEW】Soi Therm アームカバー アイボリー/チャコールグレー

価格：2,750円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19106

【NEW】Soi Therm 耳ぽかアイマスク チャコールグレー

価格：2,420円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19093

Soi Therm オーバーソックス ミントグレー/チャコールグレー

価格：3,850円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17900

Soi Therm レッグウォ―マー ミントグレー/チャコールグレー

価格：3,300円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17910

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp