日本香堂のお線香『かたりべ』に「シャインマスカット」と「白桃」の香り2種が新登場

株式会社日本香堂（本社：東京都、代表取締役社長：土屋義幸）は、お線香ブランド『かたりべ』シリーズより、新たな果物の香り2種「シャインマスカット」と「白桃」を2026年3月5日（木）に発売いたします。

「かたりべ 白桃」と「かたりべ シャインマスカット」■お線香『かたりべ』から、初めて果物の香りが登場

お香のように心に溶けこむお線香『かたりべ』は、その豊かな香りで日々にそっと寄り添います。今回登場する、爽やかな「かたりべ シャインマスカット」と甘く芳醇な「かたりべ 白桃」では長野県産シャインマスカット果汁と岡山県産清水白桃ピューレをそれぞれに配合し、みずみずしく弾けるような果実の香りを表現。けむり少なめでしっかりと香りを感じていただけるお線香に仕上げました。

供養用のお線香としてはもちろん、日常の空間で香りを楽しむお香としてもご使用いただけます。

■JA全農「ニッポンエール」とのコラボレーション、さらにフードテックベンチャーの協力で環境に一層配慮

本商品は、日本の農作物への愛情と、日本の食を支える人々に対する感謝の気持ちを込めたJA全農の「ニッポンエール※」とのコラボレーション企画で生まれました。

長野県で生産されたシャインマスカット、岡山県産の清水白桃に着目し、それらの豊かな香りを通じて、自然の恵みをより身近に、そして贅沢に感じていただきたいと思い制作。素材には商品として出荷できない果実原料の果汁やピューレを使用するとともに、ASTRA FOOD PLAN株式会社がアップサイクルした「りんごパミスぐるりこ」に協力をいただき、環境にも優しい商品に仕上げました。

その地域を代表する果実だからこそ味わえる、上品な香りをご堪能ください。

※「ニッポンエール」はJA全農の登録商標です。https://www.zennoh.or.jp/nippon-yell/

『かたりべ』シリーズでは、今後も香りを通じて、日本各地の果物の魅力と国内生産者へのエールをお届けしてまいります。

■商品概要

かたりべ シャインマスカット

長野県産シャインマスカット果汁配合

透明感のあるグリーンと上品な甘さ、ほのかな苦みが調和した、弾けるように爽やかなシャインマスカットそのものの香りです。

エメラルドグリーンの宝石を思わせる、美しい粒と艶やかな輝き。皮ごと口に頬張れば、パリッとした果皮と弾力のある果実から芳醇な果汁がほとばしり、鼻へと抜けていく爽やかなマスカット特有の香りを再現しました。

マスカット特有の高級感を持ちながら、どこか懐かしい気持ちになるみずみずしさを感じられます。清々しく目が覚めるような香りは、一日の始まりに活力を与えてくれるような瑞々しさと、リラックスをもたらしてくれます。

香調：TOP: SHINE MUSCAT, LEAFY GREEN / MIDDLE: SHINE MUSCAT, ROSE / LAST: SHINE MUSCAT

かたりべ 白桃

岡山県産清水白桃ピューレ配合

蜜のようにとろけるような甘さを、爽やかな酸味がふわりと包み込む、みずみずしく芳醇な白桃そのものの香りです。

ほんのりと頬を染めたように色づいた、やわらかな白い肌。上品でふくよかな果肉から、甘くまろやかな果汁があふれだし、口に運べば滑らかな舌触りと共に満たされる、濃密な甘い白桃の香りを再現しました。

香調：TOP: PEACH / MIDDLE: PEACH, HONEY / LAST: PEACH, MUSK

＜製品スペック（共通仕様）＞

小売価格: 900円（税抜）

内容量: 約100g

パッケージサイズ: W80×H156×D30mm（約144g）

●『かたりべ』とは

最大の魅力は、その豊かな香り。花々や果実の香りの特長をもとに厳選した天然精油や香原料をバランスよく掛け合わせることで、単一種では表現できない豊かな香りを、調香師のイマジネーションによって創りあげています。

供養用途だけでなく、フレグランス用途のお香としても使っていただけるように、けむりは少なく、香りはしっかりと。

また、市場に出荷されない規格外の生花・果実を原料の一部に活用することで、"新たな命"を吹き込み、自然の恵みに対する深い敬意を感じられる商品に創りあげています。

私たちにそっと寄り添う自然のように、心に溶けこむ「かたりべ」です。

ブランドサイト：https://www.nipponkodo.co.jp/shop/products/list?category_id=2206

【株式会社 日本香堂】

「青雲」「毎日香」をはじめとするお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、『香りあるこころ豊かな暮らし』をテーマに、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

日本香堂Webサイト：https://www.nipponkodo.co.jp/