【焼肉きんぐ】『おなかがぐ～ぐ～アイランド』アニメ第9弾が公開！

株式会社物語コーポレーション

全国で364店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、オリジナルコンテンツ『おなかがぐ～ぐ～アイランド』の新アニメ「【第9話】スキヤキくんとたまごのひみつ」を公開します。スキヤキくんが大切にしているたまごには秘密があって…!? ぜひ、ご覧ください。

「【第9話】スキヤキくんとたまごのひみつ」編はこちら

https://youtu.be/UYDIGcVRU1I

『おなかがぐ～ぐ～アイランド』について

ここは「ぐ～ぐ～アイランド」。『焼肉きんぐ』のメニューたちが暮らす、まほうの島。お肉にお野菜、海鮮、スイーツ、いろんなおいしいたべものがい～～～～っぱい！見習いカルビのカルビンの夢は、“焼肉きんぐの大人気メニュー”になること！そのために今日も個性的な仲間たちとなかよく元気に奮闘中!!果たしてカルビンは、仲間たちと一緒に『焼肉きんぐ』の大人気メニューになれるのか!?

『おなかがぐ～ぐ～アイランド』公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@gugu_island

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について



テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年1月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/