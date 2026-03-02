GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal 開催決定! 世界のZ世代を熱狂させるSNS「BeReal.」が冠スポンサーに就任

株式会社GAKUSEI RUNWAY

GAKUSEI RUNWAY実行委員会（企画／制作：株式会社GAKUSEI RUNWAY）は、2026年夏に大阪なんばHatchにて開催される、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY」において、世界的ムーブメントを巻き起こすSNS「BeReal.」が冠スポンサーに決定したことをお知らせいたします。

これに伴い、本イベントは「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal」として開催いたします。

●「BeReal.」について

「BeReal.」は、飾らない“ありのまま”の瞬間をシェアすることで、ユーザー同士のリアルなつながりを育む写真共有アプリです。1日1回届くランダムな通知に応じて、前後のカメラで同時に写真を撮影・投稿するという独自の仕組みにより、フィルターや過度な加工に頼らない自然体の自己表現を促進。世界的ムーブメントを巻き起こし、日本国内においても月間アクティブユーザー数（MAU）500万人を突破するなど、特にZ世代を中心に高い支持を集めています。

●「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal」について

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できる、日本最大規模の女子学生参加型イベント。「ランウェイを歩いてみたい」という純粋な想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロフェッショナルによるサポートを受けながら本格的なステージに挑戦できる機会を提供しています。2026年夏に第7回目の開催を迎える本イベントは、これまで数多くの女子学生たちの“はじめの一歩”を後押しし、挑戦と成長の舞台として進化を続けてきました。

今回、世界中で支持を集めるSNS「BeReal.」が冠スポンサーとして参画することで、女子学生の「ランウェイを歩いてみたい」という夢を応援するとともに、その等身大の挑戦を支えてまいります。

また、Z世代を中心に支持を集めるクリエイターやインフルエンサーの出演をはじめ、女子学生が主役となるランウェイをより一層華やかに彩ります。Z世代に人気のブランドによるファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で交流できる記念撮影会ブース、会場を熱気に包む注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、多彩なコンテンツを予定しております。

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA supported by BeReal

開催日程 2026年5月17日(日)

開場 15:45 開演 16:30 終演 20:30

開催場所 なんばHatch

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

【 全出演者情報 】

2026年3月2日現在 ※50音順

〈SPECIAL GUEST〉

今井暖大、すずしょうと、永野好音、Hinata、まいきち、みおなぎはん、横田未来 and more

〈GUEST〉

秋山みづき、飯沼虎王、una、河村叶翔、小島健生、しょうやん男三兄弟、しょやなん、すなずりかりん、瀬乃真帆子、ソフィア、西野日菜乃、はまちこちゃんねる、早坂あい、早坂ゆう、林京介、ユリナ、莉那、りりか and more

〈MC〉

MC AMI、大倉士門

豪華ゲスト順次公開中！最新の情報は公式サイトをチェック！

【公式HP】https://gakusei-runway.com/

【公式SNS】BeReal：@gakuseirunway／LINE：@gakuseirunway／X：@GAKUSEI_RUNWAY／Instagram： @gakuseirunway／TikTok：@gakuseirunway／YouTube：@GAKUSEIRUNWAY