アニメ映像アーカイブの「これまで」と「これから」を学ぶシンポジウム｜アニメアーカイブビジョン2025-2026第5弾『アニメアーカイブの保存と利活用』

一般社団法人 日本動画協会

東京都と一般社団法人日本動画協会が運営する日本のアニメ展示拠点・アニメ東京ステーションは、「ANIMEをもっとおもしろく、ANIMEをずっと未来へ」をモットーに日本のアニメの魅力を世界に向けて発信する施設として、国内外から268,178人（2026年２月23日時点）の方々にご来場いただいております。

この度、東京都主催、アニメ東京ステーション／一般社団法人日本動画協会の運営で、アニメアーカイブビジョン2025-2026 第5弾『アニメアーカイブの保存と利活用』を３月17日（火）に開催します。

アニメの利活用は、確かな保存があってこそ広がります。本シリーズ第1弾～第4弾では、アニメアーカイブが「文化と産業の未来を創る資産」であり、「アニメの未来を支えるインフラ」であるという視点が共有され、長期的に活かすための基盤整備の重要性が浮き彫りになってきました。

第5弾では、保存と利活用の最前線で実践を積み重ねてきた専門家が集まり、創作、教育、人材育成、文化継承、そして産業の持続的発展を支えるアーカイブの姿を議論します。物理保存とデジタル保存の現場、利活用の課題、アクセス権や目的に応じたキュレーションなど、アーカイブの根幹に迫るテーマを多角的に掘り下げます。

いま、何が求められているのか。シリーズ第1弾～第4弾で積み上げてきた基礎、制作現場の課題、「デジタル化の現状」「利活用の現状」を踏まえながら、これからのアーカイブやその拠点が果たすべき役割と、その先に広がる可能性を示します。

■シンポジウム内容（予定）

・第1部：第1弾～第4弾までの総括

・第2部：アニメアーカイブの保存と利活用

（1）“保存”：物理とデジタル

（2）“利活用”：目的・アクセス権・キュレーション

（3）アニメ東京ステーション アニメアーカイブの可能性

※内容は変更される可能性があります。

■シンポジウム登壇者（社名50音順）

◆柿本 恵（かきもと めぐみ）

共進倉庫株式会社 調布東営業所 所長／アーカイブ部門 責任者

1991年に共進倉庫へ入社。1993年開設の映像メディア保管倉庫「共進トランクルーム」立ち上げに参画。以降、映画・アニメ等のフィルム、磁気テープ、紙資料など多様な媒体の保管・管理体制の構築と運用に従事。2022年より調布東営業所所長兼アーカイブ＆レコードマネジメント部門責任者として物理保管と情報管理を横断したアーカイブ体制強化に取り組む。

◆出井 甫（いでい はじめ）

弁護士 骨董通り法律事務所所属

音楽・アニメ・ゲーム・映画・テレビ・メディア及び著作権を専門とし活動。2020-2023年に内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐を兼務。新潟大学アニメ中間成果物「渡部コレクション」利活用調査・協議アドバイザー。アニメーション学会監事。著作権やライセンス交渉、デジタルアーカイブ化、地域連携プロジェクトなど産学官連携プロジェクトに参画。

◆鈴木 勝（すずき まさる）

株式会社白組 企画制作本部 Solution Expert

2004年入社以後2021年までシステム部 部長として社内システム管理を担う。現在はSolution Expertとして社内・社外問わず、連携するパートナーとの問題解決を主として活動。『STAND BY ME ドラえもん』、『海賊とよばれた男』などの映画から、アニメ、CM、ゲーム、展示映像などの制作を、ネットワーク・サーバ・ソフトウェアなど“デジタルマネージメント”面から支える。

◆緒方 靖弘（おがた やすひろ）

寺田倉庫株式会社 執行役員／アーカイブ事業担当

1999年寺田倉庫入社。企画部門にて各種認証取得プロジェクト・拠点開発・設備設計などに従事し、2005年より文書や映像・音楽コンテンツ管理のシステム構築と事業開発を担当。コンテンツ管理システム「Terra sight」は発明者として特許取得（特許登録番号：第6457679号）。デジタルアーカイブの企画・構築・利活用を推進し、デジタルアーカイブを牽引。

◆山脇 壯介（やまわき そうすけ）

アニメ東京ステーション プロジェクトマネージャー 施設管理担当 主任

■モデレーター

植野 淳子（うえの じゅんこ）

一般社団法人日本動画協会 データベースアーカイブ委員長

株式会社アーイメージ 代表

■シンポジウム開催概要

シンポジウム名：アニメアーカイブビジョン2025-2026

第5弾『アニメアーカイブの保存と利活用』

開催日：３月17日（火）18:00～20:00 ＜受付開始17:30＞

会場：アニメ東京ステーション 特設会場 14階（東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東五号館）

応募人数：約50名（事前申込・抽選）

申込締切：2026年３月15日（日）23:59まで

※ご参加における注意事項等は申込ページをご確認ください。

※申込多数の際は先着順に締め切らせていただく場合がございます。

申込URL：https://forms.office.com/r/KEuj3jurzY

主催：東京都

協力：一般社団法人日本動画協会 データベースアーカイブ委員会

運営：アニメ東京ステーション

■施設概要

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅東口から徒歩4分

◆営業時間：11:00～19:00（最終入場は18:45まで、企画展示は18:30まで）

◆休館日：月曜日

※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする。年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/

◆公式SNS：

X｜https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

Instagram｜https://www.instagram.com/animetokyostation/（@animetokyostation）

YouTube｜https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)