【かっぱ寿司】フレッシュないちごの酸味とミルキーな甘さが人気の『いちご練乳の杏仁豆腐』と『まぜまぜシェイク いちご練乳杏仁&バニラ』、直火炙りの「ふわもち 団子」2種が春の「ごちCAFE」に登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年3月12日（木）より、『いちご練乳の杏仁豆腐』『まぜまぜシェイク いちご練乳杏仁&バニラ』『ふわもち 北海道産あずき団子』『ふわもち みたらし団子』の販売を開始いたします。

かっぱ寿司のオリジナルスイーツブランド「ごちCAFE」は、“本格的で季節感のあるごちそうスイーツ”をテーマに開発したラインアップです。トレンドを取り入れた新商品から、素材の魅力を引き出したスイーツまで、食後のデザートはもちろん、カフェ利用でもご満足いただけるクオリティの商品を取り揃えています。

『いちご練乳の杏仁豆腐』は、香り・味・質感にこだわり独自配合でブレンドした、本格的な杏仁豆腐です。やさしい甘さと豊かな風味が広がり、“とろりとなめらか”な口当たりを実現しました。果肉感のあるストロベリーソースと北海道産練乳を重ね、甘酸っぱさとコクのある甘みが絶妙に調和した、春にぴったりの華やかな一品です。食後でも重くならないすっきりとした後味が、フレッシュないちごの風味を引き立てます。

同じ杏仁を使用した『まぜまぜシェイク いちご練乳杏仁＆バニラ』は、練乳のコクと杏仁の香りがふわりと広がる、デザート感覚で楽しめるシェイクです。ごろっとしたいちごの果肉がアクセントとなり、北海道産練乳のミルキーな甘さと溶け合うことで、大人からお子さままで楽しめる贅沢な“飲むスイーツ”に仕上げました。

さらに、和の甘味として登場する『ふわもち 北海道産あずき団子』は、直火で一本一本炙ることで、ふわもちとした生地に香ばしい焼き目と風味をまとわせました。北海道産小豆のやさしい甘さが口いっぱいに広がり、どこか懐かしさを感じる味わいです。『ふわもち みたらし団子』も、炙った香ばしさと、とろりとした甘じょっぱい味わいが調和した上品な一品です。

春らしい彩りと素材の風味を生かした「ごちCAFE」シリーズで、食後のひとときやカフェタイム、お持ち帰りでのホームパーティーなど、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様 と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【春の「ごちＣＡＦＥ」商品詳細】

・開催期間：2026年3月12日（木）～

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

『いちご練乳の杏仁豆腐』

330円（税込）～

練乳の甘さと、やさしくとろける杏仁豆腐の風味を、フレッシュないちごの酸味が引き立てるスイーツ。なめらかな口あたりの杏仁豆腐に、果肉感のあるいちごソースを重ねた、甘さと爽やかさをお楽しみください。

『まぜまぜシェイク いちご練乳杏仁&バニラ』

390円（税込）～

デザート感覚のシェイク、ごろっとしたいちごの果肉と、北海道産練乳のミルキーな甘さが溶け合い、飲むデザートとして、大人からお子さままで楽しめる贅沢な一杯です。

直火炙り

『ふわもち 北海道産あずき団子』

220円（税込）～

直火で炙ることで、ふわもち生地にほんのりとした焼き目と香りを。北海道産小豆のやさしい甘さが口いっぱいに広がり、どこか懐かしい味わいをお楽しみください。

直火炙り

『ふわもち みたらし団子』

160円（税込）～

ふんわり、もちっとしたお団子を丁寧に炙り上げ、旨みのあるみたらしだれをまとわせた一品。炙りの香ばしさと、とろりとした甘じょっぱさが調和した、上品な味わいをお楽しみください。

●お土産にもぴったりなお持ち帰りスイーツもぜひ！

『お持ち帰り用 いちご練乳の杏仁豆腐』

380円（税込）

ご家族へのお土産や、ご自宅でのデザート用にお求めやすい一人前の「いちご練乳の杏仁豆腐」をご用意いたしました。

『プレミアムスイーツBOX

（プレミアムプリン 3個・いちご練乳の杏仁豆腐 3個）』

2,300円（税込）

かっぱ寿司自慢の「プレミアムプリン」と「いちご練乳の杏仁豆腐」をご自宅でも楽しめるセット。ご家族でもご友人とでもお楽しみください。

■かっぱ寿司の「ごち CAFE」

「ごち CAFE」は、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにした、かっぱ寿司オリジナルのスイーツブランドです。トレンドを反映したスイーツや、季節を感じるスイーツなど、お食事の〆にはもちろん、CAFE としてご利用いただいてもご満足いただける商品をご提供しています。

リリース内画像素材：https://x.gd/Rl68p