Jリーグ初、社会貢献行動を評価する“減らないポイント”開始

株式会社UPDATER

FC大阪を運営する株式会社Ｆ.Ｃ.大阪（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：近藤祐輔）は、サステナビリティプロジェクト「ACT NOW」の一環として、2026年3月6日（金）開催のホームゲームより、Jリーグクラブ初※となる「非消費型・行動評価型ポイント制度」を導入いたします。トップパートナーである株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）が提供する個人の社会貢献を可視化するプラットフォーム「I’m UPDATER」を活用し、スタジアムでの社会貢献行動に対し「減らない」“徳”なポイントを付与します。

本制度は、来場や購買などの“消費”に対して付与される従来型ポイントとは異なり、社会や環境にやさしい行動そのものを評価し、減ることなく蓄積される点が最大の特徴です。応援を「消費」から「行動」へと拡張する、新たなスタジアムモデルへのチャレンジとなります。

※2026年2月現在、Jリーグクラブにおける非消費型・行動評価型ポイント制度としては初導入（UPDATER調べ）

■I’m UPDATER ”徳”なポイントについて

「I’m UPDATER」は、日常の社会貢献的な行動を記録・可視化するライフスタイルプラットフォームです。環境や社会に配慮したアクションをデジタルで記録し、その履歴を”徳”なポイントとして蓄積します。

名称：I’m UPDATER（アイム・アップデーター）

運営：株式会社UPDATER

公式サイト：https://im.updater.co.jp/

＜なぜ“減らないポイント”なのか＞

“徳”なポイントは、“得”ではなく“徳”を積むという思想に基づいています。

廃食油回収や清掃活動などの行動がデジタルで記録され、履歴として蓄積されます。

この行動履歴は、将来的に単なる特典付与を超え、企業の採用やパートナー選定、金融・投資分野における信用の参考指標となり得る可能性を視野に入れています。

応援の履歴が、信用の履歴になる社会へ。

FC大阪とUPDATERは、その第一歩をスタジアムから始めます。

■ 3月6日（金）よりスタジアムで貯められるアクション

ホームゲーム会場では、以下の取り組みにご参加いただくことで“徳”なポイントを付与いたします。ファン・サポーターの皆さまとともに目標を掲げ、クラブスタッフも参加しながら達成を目指します。

【付与ポイント】

・廃食油の回収：100p

・古着の回収：50pt

・LTO活動への参加（スタジアム周辺清掃）：50pt

■ 受付方法・参加方法

スタジアムでの受付は、各取り組み実施時に設置される専用QRコードを読み込んでいただく形式となります。

参加には、事前に「I’m UPDATER」への会員登録（無料）が必要です。

▼会員登録はこちら

https://im.updater.co.jp/signup/

※当日の登録も可能ですが、事前登録をおすすめいたします。

■ FC大阪「ACT NOW」

FC大阪が掲げるサスティナビリティプロジェクト「ACT NOW」は、“いま行動する”ことをテーマに、環境・地域・次世代育成に関する取り組みを推進しています。

”徳”なポイント制度は、この「ACT NOW」の理念を体現する具体的なアクション施策のひとつとなります。

観戦するだけでなく、

拾う。持ってくる。参加する。

その一つひとつの行動が可視化され、積み重なり、地域の未来につながっていく。

FC大阪は、サッカーを通じて「ACT NOW」を実践するクラブとして、応援が社会貢献につながる文化を創ってまいります。

■ 今後の展開

”徳”なポイントを貯められるスポットや対象アクションは、今後順次拡大予定です。

スタジアムから地域へ。

応援が社会貢献につながる新しい文化を創り、未来を担う子どもたちに誇れるクラブであり続けられるよう挑戦を続けてまいります。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム（上田・豊島）

TEL：03-6805-2228（平日11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp