東京メトロ×マチルダ　期間限定で外苑前駅に家庭料理のテイクアウトステーションを設置します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）、株式会社マチルダ（本社：東京都港区、代表取締役：丸山 由佳、以下「マチルダ」）は、2026年3月9日（月）から、銀座線外苑前駅の出入口地上部に、期間限定で家庭料理のテイクアウトステーションを設置します。

マチルダは、「毎日の夜ごはんがちょっと楽しみになる」家庭料理のテイクアウトサービスです。 日替わりの家庭料理の受け渡しステーションを都内近辺に展開しており、弊社との共創として清澄白河駅、本郷三丁目駅にてステーションを設置しています。

これまで、清澄白河駅と本郷三丁目駅で累計約10万食を販売いたしました。多くのお客様にご利用いただくとともに、本サービスへの応援など、多数の温かいお声をいただいております。

東京メトロとマチルダは、家庭において特に負担の大きい「夜ごはん」の課題解決のため、より多くの皆様においしい家庭料理を楽しんでいただきたいと考え、第3弾として銀座線外苑前駅で2026年3月9日（月）から、家庭料理のテイクアウトステーションを期間限定で設置します。

ご提供する家庭料理は、日替わりの献立で、主菜・副菜・汁物がセットになっています。栄養バランスだけでなく大人もこどもも楽しめるメニューや味付けが特徴です。

今後も東京メトロ沿線で、ほっとする家庭料理を気軽に、通勤・通学に便利な“駅”で受け取ることができる仕組みを共創し、お客様のwell-beingを実現しながら、東京の多様な魅力と価値の向上に取り組んでまいります。

家庭料理のテイクアウトステーション設置詳細

１ 設置期間

2026年3月9日（月）から2026年5月29日（金）の平日（祝日を含む）

※利用状況によっては設置期間を延長する場合がございます。

３ 提供商品ついて

ご提供する日替わりの献立は全て、主菜1品、副菜1品、汁物1品（もしくは副菜2品）のセットで構成されています。必要な量に合わせて、大人2.5人前目安の「ファミリーセット」と、大人1人前目安の「おひとりセット」をお選びいただけます。

４ ご注文方法

マチルダLINE公式アカウント（LINE Add Friend）から事前にご注文いただく形式です。

お得な週次定期プランは、土曜日の23:59までに翌週以降の注文をご登録いただけます。週1回～5回の間でご家庭に合わせた頻度で柔軟にご注文可能で、ご注文曜日や頻度は毎週変更することも可能です。

数量限定で当日の注文も各日7:00～13:00で承っており、１食分から気軽にご利用いただけます。

※詳細はマチルダのLINE公式アカウント、またはサービスサイト（マチルダ｜家庭料理のテイクアウトステーション (matilda.kitchen)(https://matilda.kitchen/)）をご覧ください。

５ 料金

６ お受け取り方法

１.平日（祝日を含む）17:00～20:00のご都合の良い時間に、ステーションにお越しください。

２.ステーションにてLINEで発行されたQRコードをカメラにかざしてください。スタッフがご注文

の商品をお渡しいたします。

７ 注意事項

（１）ご注文、お受け取りにはLINEアカウントが必要です。

（２）キッチンで安全につくれる夜ごはんの数の制限上、タイミングによっては枠がいっぱいでご注文

できない曜日が発生することがございます。悪しからずご了承ください。

（３）アプリの利用等に必要な通信費はお客様のご負担となります。

（４）本サービスは予告なく中止・変更する場合があります。

８ お問い合わせ先

マチルダのLINE公式アカウント（LINE Add Friend(https://line.me/R/ti/p/%40292qeztj)）へ直接メッセージを送付し、お問い合わせください。