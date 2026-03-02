若年層のキャリア選択肢拡大と創業機運醸成へ 高校生対象「起業家精神講座」を3/11(水)に初開催

北杜市

山梨県北杜市（市長：大柴邦彦）は、３月１１日（水）、山梨県立北杜高等学校において、１年生３２名を対象とした「アントレプレナーシップ（起業家精神）講座」を初開催します。

本事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構および株式会社日本政策金融公庫の後援のもと、外部講師による、ボードゲームを用いた経営疑似体験ワークショップを行うものです。若年層に対し、既存の就職に加え「起業」というキャリアパスを提供し、将来的な地域経済の担い手育成を目指します。

山梨県および北杜市では、進学・就職期にあたる若年同の都市部への人口流出が継続的な課題となっています。一方で、市内では創業支援施策や移住者の増加により新規創業が活発化しており、令和６年度の創業支援実績は山梨県内で２番目に多く、県内でも高い創業機運を有しています。

こうした地域経済の活況を次世代へ還元するため、北杜市では、学校卒業後の進路について、「地域での創業」や「多様な働き方」を一つの選択肢として捉える機会を創出することを目的に、本講座を企画しました。本講座を通して、実社会の経済活動に即したビジネス教育を提供し、将来的な地域経済の活性化と若年層の定着を図ります。

また、本講座は次年度以降の年間プログラムを見据えたプレイベントであり、今後は専門機関等から講師を招聘した創業機運醸成のためのセミナーをはじめ、ビジネスプランの作成支援から日本政策金融公庫が主催する「高校生ビジネスプラン・グランプリ」への出場輩出まで、体系的な起業家育成を推進してまいります。

■実施内容

今回の講座では、本格経営疑似体験ゲーム「ビズストーム」を用いたワークショップを実施します。ボードゲーム形式の疑似経営を通じ、経営資源（ヒト・モノ・カネ）の配分、市場分析、組織運営の基礎概念を体験的に学習します。講師には、株式会社プロデューサー・ハウスの統括講師であり、中小企業診断士の資格を持つ荒井ゆき氏を招聘。累計100回以上の研修実績に基づき、生徒が事業化に必要な視点を体系的に学ぶプログラムを提供します。

▶名称 未来を創る―高校生のためのアントレプレナーシップ講座

▶日時 令和8年3月１１日（水） ９：００～１２：００ （関係者受付 ８：４５から）

▶会場 山梨県立北杜高等学校（山梨県北杜市長坂町渋沢1007-19）

▶対象 山梨県立北杜高等学校 総合学科 総合情報ビジネス系列 1年生 32名

▶主催 北杜市

▶後援 独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社日本政策金融公庫 甲府支店

▶協力 山梨県立北杜高等学校

■講師プロフィール

荒井 ゆき 氏

株式会社プロデューサー・ハウス 統括講師

中小企業診断士組織開発・リーダーシップ開発コンサルタント／研修講師

エーザイ株式会社において臨床開発モニターおよび臨床開発プロジェクトマネージャーを経験後、経営コンサルタント・研修講師として独立。現在は中小企業や医療機関の経営コンサルティングに携わる傍ら、企業や医療法人における人材育成・組織開発領域の研修を数多く担当している。ビジネスゲーム「ビズストーム」を用いた研修実績は累計100回を超え、現場課題に即した実践的なプログラム設計と、対話を通じた内省を促すファシリテーションが特徴。



【本件に関する一般からのお問合せ先】

北杜市役所産業観光部商工・食農課

電話：0551-42-1354 FAX：0551-42-5216

メール：shokosyokunou@city.hokuto.yamanashi.jp