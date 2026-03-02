金子 恵美氏・垣内 美都里氏が登壇女性活躍推進の未来を語る特別対談を開催

ケイアイスター不動産株式会社中心左から金子 恵美氏、垣内 美都里氏とセミナーに参加した従業員



ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、2026年2月12日（木）、女性従業員のキャリア形成を支援する女性活躍推進セミナー（以下、本セミナー）を開催しました。

本セミナーでは、当社の社外取締役である金子 恵美（かねこ めぐみ）氏、および社外監査役の垣内 美都里（かきうち みどり）氏が「視座を高めれば世界はもっと広がる」をテーマに、仕事とライフイベントとの両立や、管理職として意思決定に携わることの価値について対談を行いました。当社グループでは、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮できる環境を整え、さらなる企業価値の向上を目指しています。

開催の背景

当社グループでは、持続的な成長に向けて多様な人材の活躍を推進しています。特に女性の活躍は、住宅購入の意思決定において女性の意見の影響力が大きいと考えられるところ、女性のニーズを的確にとらえるために重要であり、女性従業員のキャリア形成支援や成長機会の提供を積極的に進めています。今回は、政治・経営などの第一線で活躍してきた社外取締役と社外監査役による対談を実施し、多様な視点や実体験を共有しました。この取り組みでは、多様な価値観や経験に触れる機会を提供することで、参加者自身がキャリアに対する理解を深め、将来の可能性を広げるきっかけとなることを目指しています。また、全ての従業員が主体的に成長できる環境づくりを支える重要な一環として位置づけています。

■ セミナーの主な内容

本セミナーでは、金子氏、垣内氏による対談と、現場で活躍する女性管理職によるモデルケース事例のプレゼンテーションを組み合わせ、多角的な視点から自身の経験を交えた「キャリア」と「両立」について議論を深めました。

金子氏・垣内氏による対談

仕事と子育ての両立において「周囲を頼りネットワークを作る」など課題や悩みとの向き合い方や、管理職を目指す価値などについて対談を行いました。

女性活躍を支える社内制度の説明

両立支援や女性の健康に関する社内制度・福利厚生・相談窓口について、従業員に改めて共有しました。

これにより、従業員が安心して働き続けられる環境が整っていることを再認識するとともに、制度をさらに活用しやすくするための理解を深める機会となりました。

女性管理職によるモデルケースのプレゼンテーション

育児と仕事を両立しながら第一線で活躍する女性管理職２名が、等身大の視点から自身の経験や日々の工夫を共有しました。限られた時間の中で成果を上げるための工夫などを具体的に紹介し、管理職としての視点から「管理職は責任が重いだけでなく、自らの裁量でチームを動かせる楽しさがある」といった前向きなメッセージを伝えました。また、自身のキャリアステップについても語り、参加者に向けて学びと気づきを提供しました。

参加者によるワークショップ

対談とプレゼンテーションを受け、参加者は「5年後、10年後のなりたい姿」を言語化。グループ内で共有することで、多様なキャリアの在り方を認め合う機会となりました。

■ 参加した従業員のコメント

「家庭との両立や責任ある立場に身構えていましたが、視座を高める楽しさや自分らしいリーダー像のヒントをいただき、心が軽くなりました。挑戦が人生の選択肢を広げるものだと実感でき、同じ志を持つ仲間と共に一歩踏み出すことが楽しみです。」

「会社の制度を活用し、周囲を頼ることの大切さを学んだことで、多様な働き方ができるのだと改めて気づくことができました。ライフイベントを経ても『戻ってきやすい』という安心感を得られたことは、今後のキャリアを築く上での大きな支えになります。」

社会背景と当社の取り組み

当社では、時短勤務や時差出勤などの制度充実はもちろん、制度を気兼ねなく利用できる文化の醸成に注力しています。今回のセミナーでは、女性一人ひとりに対し、ライフイベントがキャリアの妨げとならず「自分らしく」働き続けられるよう、経営層と現場が一体となって議論を深める機会となりました。

今後について

当社は、性別や年齢、障がいの有無などにかかわらず、多様な人材が共に活躍・成長できる職場環境の実現を目指しています。今回のセミナーで従業員から寄せられた意見を元に、さらなる社内制度の拡充や人材育成と職場環境の整備に努めてまいります。

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

