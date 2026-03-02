新食感に５年ぶりの大幅リニューアル！桜えびをまるごと使用※くちどけ軽やかに進化して春を楽しむ『かっぱえびせん 桜えび』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO: 江原 信)は、“やめられない、とまらない♪”でおなじみの「かっぱえびせん」から、桜えびを100％使用※し、春の訪れを感じさせる新商品『かっぱえびせん 桜えび』を2026年3月9日(月)より全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では、2026年3月23日(月)より期間限定発売します（2026年6月上旬終売予定）。※桜えび、乾燥桜えびとして

【開発経緯】

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾 孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生しました。鮮度のよい天然えびをまるごと殻ごと使用することで、えびの風味が良く、カルシウムも摂れる商品が完成。幅広い世代の方々に愛されるロングセラー商品となりました。

2021年9月に「かっぱえびせん」の中でも、撰（え）りすぐりのえびを使用した季節の素材を楽しむこだわりのシリーズが誕生。これまで「甘えび」「白えび」を発売し、春には「桜えび」を発売し好評を得ています。

このたび発売する『かっぱえびせん 桜えび』は多くの方にご支持いただいている従来のおいしさはそのままに、配合や製造工程を改良し、さらに軽く、よりくちどけのよい新食感へと進化させました。

えびのやさしい香ばしさと自然な甘みを引き立てながら、ふんわりとほどけるくちどけを実現しました。春の訪れをより一層感じていただける味わいを、お花見や行楽など、季節のひとときを彩る商品としてお届けします。2025年1月に竣工したせとうち広島工場で製造する初めての「かっぱえびせん」シリーズです。

【商品特長】

●桜えびを100％使用し、まるごと練り込むことで桜えび由来のうま味と香ばしさがしっかり感じられます。桜色の生地と、軽くてくちどけのよい新食感をお楽しみいただけます。

●パッケージは、中央に桜えびを配置し、桜を連想させる淡いピンク色を基調としました。季節限定商品として、お花見や春の集いのシーンに最適な特別感を演出しています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1791_1_e85e2b4701767c8ebf4c91c20048fdf9.jpg?v=202603020251 ]

