【富山・神通峡春日温泉】ゆ～とりあ越中、「富の環（とみのわ）」へ名称変更。地産地消と地域経済循環で、宿泊業の新たな形へ挑戦

春日温泉観光開発株式会社当社の立地：中央奥が当館。360度の自然に囲まれた里山に立地。

富山県富山市で温泉旅館を運営する春日温泉観光開発株式会社は、2026年4月1日より、運営施設「神通峡春日温泉 ゆ～とりあ越中」（34室）の名称を「神通峡春日温泉 富の環（とみのわ）」へと変更いたします。創業以来26年の歩みを大切な土台とし、富山の豊かな自然・旬の食・人のつながりを“環”のように循環させ、地域社会の課題解決と企業成長の両立を目指します。

観光を通じた持続可能な地域づくりが求められる中、県産食材の調達率向上やフードロス削減、環境負荷の少ないアメニティの導入など、持続可能な地域観光を更に推進。富山県内の方々の日常的な休息の場として、また都市圏の生活者が心身を整える「余白」の場として、新たな価値の提供に努めます。

又名称変更感謝企画として、期間限定のお得な宿泊プランもご用意いたします。

１．「富の環」とは

２．「富の環」の目指す姿

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/yu-toriaettyu/0/plan- “富”とは自然・食・人・時間といった“心が満たされる富山の豊かさ”を意味し、“環”とは、当地の食材、生産者、お取引先、お客様、従業員、季節、それらが無理なくつながる里山的でサステナブルなひとときを意味します。- 「富の環」とは、富山の里山の自然、和食の原点を追求する当地の旬の手作りの食、肌に優しい弱アルカリ性の温泉。食べて、温泉につかって、眠って、目覚める。この一つひとつの“富”の体験が、里山の自然の中で、ぐるりと一続きの“環”となってお客様の五感が解放され心身の余白を取り戻せる滞在、又そのご滞在が富山の地域経済循環に貢献でき未来につながること、と意味づけています。「食べて」：ご夕食例 富山の宝石舟会席「温泉につかって」：温泉は二種の源泉が楽しめます「眠って」：モダン新和洋室。里山ビュー「目覚める」：ご朝食前の搾乳見学も可能（要ご予約）ご朝食は自家精米の五分搗き米と月替わり2種の味噌汁。富山の食材を手作りでご提供

(1）お客様への提供価値：ゆっくり静かに過ごせ笑顔でお帰りいただける。余計なものがない、ご自身の素の姿や豊かさ、“余白”を取り戻せる五感を解放できる場所、を目指します。

(2) 地域と共に（社会課題の解決）

３．「富の環」のロゴに込めた意味

４．「富の環」に変更後、より強化する取り組み

- 地元需要の創造：富山のお客様のご要望をこれまで以上に反映した独自のサービス開発- 域内調達の推進：お米や食材を中心に富山県産を基本とし、輸送距離や環境負荷にもつながるフードマイレージを縮減- フードロス・ゴミ削減：規格外野菜の活用、食材まるごと使用の工夫、3015運動等推進- 地域経済循環率の向上：富山の魅力を凝縮した体験を通じ、地域に価値が巡る起点の宿へ- 3本の曲線は、大地、川、風を表し、５つの丸は、人の五感（又は、人、自然、文化、地域、食）を表現。富山の自然とともに生み出す循環を表現しています。「富の環」ロゴマーク：３本の曲線は、大地、川、風を表し、５つの丸は、人の五感を表現しています。

(1) 「富の環」リニューアルキャンペーンの実施：４，５月のご宿泊に対し、当社ホームページ経由のご予約に限り、当館人気ナンバーワン「とれたて季節の旬会席ご宿泊プラン」を特別価格（10%割引）でご提供致します。

・ゴールデンウイークは対象外（5月1日～5月5日ご宿泊）の日がございます

・詳細は当社ホームページ（上記ご予約ボタン）をご参照ください。

又変更後1年間前後は間断なく知名向上の取組みを継続する予定です。

(2) 和食の原点の追及：自家精米の五分搗き米、月替わりの海・山の二種の味噌汁はじめ、四季の旬の魚、野菜を中心とした、富山ならではの当社独自の献立をご提供して参ります。

(3) ホスピタリティの向上：敷居の低い里山の素朴なおもてなしを磨いてまいります。

(4) アメニティの見直し：環境負荷の少ないアメニティに段階的に変更してまいります。

(5) 新しい学びの場を構想：お取引先をはじめとした富山県内の農商工が連携した、相互の学びと創発のためのネットワーク作りを今後検討して参ります。

５．その他変更の無い点

６．代表者コメント

- 会社名、住所・電話番号、資本構成、役員はこれまでと変更ございません。- 商品・サービスの価格は時期・曜日での需要に応じた変動はありますが、これまでと基本的には変更ございません。- 宿泊業は地域の方々をつなぐHUBでありたいとの基本認識のもと、富山が更に発展するための好循環の小さな起点になりたいと思っています。そのために、お客様、お取引先様、従業員、地域社会それぞれが豊かさの循環が続けられるように、その環を回してゆきたい、との想いを込めての名称変更です。これまでの歩みとご愛顧に感謝しつつ、その想いを地域の未来につながる貢献で表せるよう、今回を地元富山とともに発展する新しい宿泊業のカタチをつくる挑戦の機会と致します。■これまでの「ゆーとりあ越中」について- 1998年創業。360度の自然に囲まれた「富山の自然（いのち）と生きる宿」。お食事は、当館から3.5KMの近さにある富山市船峅地区のあねくら営農組合様から玄米で仕入れたコシヒカリ特別栽培米の自家精米五分搗き米や、富山県産の地元食材を手作りでご提供するほか、弱アルカリ性の2つの源泉のある広々とした温泉など、富山の里山ならではの快適さを追求する富山愛に溢れる温泉旅館です。里山の実りと温泉が、お客様の心とからだにうるおいを与え、くつろぎと笑顔を提供できるよう日々努めております。和食の原点の追及に努める料理長 高崎久雄当館外観貸出用の電動サイクルで、五感を解放させる里山サイクリングができますあねくら営農組合の皆さん■春日温泉観光開発株式会社について

【会社概要】

会社名：春日温泉観光開発株式会社

所在地：富山県富山市春日96-1

施設名：3月末日まで 神通峡春日温泉 ゆ～とりあ越中 https://www.yu-toriaettyu.co.jp/

4月1日から 神通峡春日温泉 富の環 https://www.tominowa.jp/

代表者：金山剛、小西弘晃

事業内容：宿泊業、温泉サービス業

【本件に関するお問い合わせ先】

春日温泉観光開発株式会社 企画開発課 立川夏海（たちかわなつみ）、もしくは小西弘晃

e-mail：n.tachikawa@yu-toriaettyu.co.jp konishi@yu-toriaettyu.co.jp

電話：076-467-5004、FAX：076-467-5777

以上