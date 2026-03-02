【 神奈川県 × eiicon 】「真・三國無双 ORIGINS」とのコラボ演出決定！ 『KID2026』のフィナーレを飾るプログラム『KID Startup Pitch-挑戦者たちの戦陣-』

株式会社eiicon

アメックスのビジネス・マッチング・ステーション参加者登録も受付中！

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/index.html(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/index.html)

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月24日（火）神奈川県が主催（運営：eiicon）し、関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパスをメイン会場に開催する神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026、以下 本サミット）』のフィナーレを飾るピッチコンテスト

『KID Startup Pitch』について、

・厳正な予選を通過したファイナリスト 5名の発表

・会場「THE LIVE Supported by 大和地所」

（関内駅前にOPENの常設型ライブビューイングアリーナ ）

さらに、

・タクティカルアクションゲーム「真・三國無双 ORIGINS」とのコラボレーションによるダイナミックな演出の実施

にて開催することをお知らせします。

『KID2026』のフィナーレプログラム「ピッチコンテスト『KID Startup Pitch-挑戦者たちの戦陣-』」

■『KID2026』内 フィナーレプログラム

「ピッチコンテスト『KID Startup Pitch-挑戦者たちの戦陣-』」

＜3月19日開業の常設型ライブビューイングアリーナ＞

＜真・三國無双 ORIGINSとのコラボレーション＞

予選を通過した5名の起業家が登壇し、社会課題の解決に取り組むビジネスプランを発表。審査員によるKID賞のほか、協賛企業賞などの賞を登壇者に授与します。

登壇者、タイトル

エグゼヴィータ株式会社 多田洋史

「ホンネは、行動に出る。習慣をナビする「行動解析AI」」

株式会社カマン 善積真吾

「「捨てる」から「めぐる」へ～リユース容器循環プラットフォーム Megloo」

株式会社クロスメディスン 中井洸我

「医療とAIで創出する、神奈川県の未来の育児」

株式会社虫秘茶 芝竜太郎

「虫秘茶による未利用資源の高付加価値化と地域ブランド創出」

株式会社NIJIN 菊地世恋

「不登校35万人時代に挑む、PC一台で公教育を持ち運び可能にした次世代型教育モデル」

コンテスト予定演出

神奈川県と包括協定を締結した株式会社コーエーテクモホールディングスの協力のもと、コンテスト全般において、タクティカルアクションゲーム「真・三國無双 ORIGINS」の音楽やキャラクターを活用したコラボレーション演出を行い、コンテストを盛り上げます。

開催日時 2026年3月24日（火） 16:45～18:45（「KID2026」全体： 10:00~19:00）

開催場所 THE LIVE Supported by 大和地所

※３月19日に開業する、常設型ライブビューイングアリーナ

（横浜市中区港町1-1-1 THE LIVE、JR京浜東北線根岸線 関内駅南口より徒歩1分）

審査員 黒岩 祐治（神奈川県知事）

冨田 勝 氏（一般社団法人鶴岡サイエンスパーク 代表理事・慶應義塾大学 名誉教授）

柳澤 大輔 氏（面白法人カヤック 代表取締役CEO）

笹原 優子 氏（株式会社ＮＴＴドコモ・ベンチャーズ 代表取締役CEO&CCO）

司会 近藤 さや香 氏（ＦＭヨコハマ ＤＪ）

米澤 航太郎（株式会社eiicon Consulting事業本部）

協賛企業（2026年3月2日現在）

アメリカン・エキスプレス、小田急電鉄株式会社、京セラ株式会社、鈴廣かまぼこ株式会社、Fujisawa SSTコンソーシアム、Vlag yokohama、横浜銀行

参加には事前登録が必要です。

https://base.timewell.jp/events/41b74a9e-5169-4026-884d-93054497e5ae?visit_id=VURnMTrYEYNqZsA29RRrz&ref=user_38mhKlb1Heydc0qhvfMR03J5zuH&source=copy(https://base.timewell.jp/events/41b74a9e-5169-4026-884d-93054497e5ae?visit_id=VURnMTrYEYNqZsA29RRrz&ref=user_38mhKlb1Heydc0qhvfMR03J5zuH&source=copy)

※会場正面（セントラルプラザ）にてロボットやドローンを展示します（当日11時～16時30分、申込不要）。

■アメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員と交流しませんか?

今日の出会いから広がる、ビジネス・チャンス

「アメックスのビジネス・マッチング・ステーション」参加申込受付中！

アメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員や、本サミットに参加されるさまざまな業界の経営者との交流を通して、情報収集や商談、パートナー探しなどにお役立ていただけます。

新たな取引先の開拓や、経営者同士のネットワーク形成の機会としてぜひご参加ください。

※参加は先着順です。定員数に達し次第、申し込みは締め切らせていただきます。

参加登録はこちら： https://amex.abmp.jp/pr_kid2026

他、コンテンツ・サイドイベントも公開中！詳細はイベントサイトをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/index.html

■『Kanagawa Innovators Day 2026』開催概要

Kanagawa Innovators Day 2026 （KID2026）

開催日時 2026年3月24日（火） 10:00~19:00

開催場所 関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパス およびその周辺

（横浜市中区万代町1-1-1、JR京浜東北線根岸線 関内駅南口より徒歩1分）

主催・運営 神奈川県・株式会社eiicon

参加予定 1,000名

参加・入場 参加自由・入場無料 ※入場には事前登録が必要です。



主なコンテンツ

●ピッチコンテスト「KID Startup Pitch 2026 -挑戦者たちの戦陣-」

神奈川県が取り組む社会課題の解決をテーマに「これからの社会を一歩前進させる」革新的なアイデアが火花を散らすスタートアップピッチ。THE LIVE Supported by 大和地所を会場に、「真・三國無双 ORIGINS」とのコラボレーションによるダイナミックな演出で5名の起業家が競います。

●Keynote Session

業界を牽引するリーダーたちの、社会的価値が重要視される現代企業の持続的成長と価値創出の戦略のTipsが詰まったここでしか聞けないセッション。

●Exhibition

大企業、ベンチャー、金融機関、など多様なプレイヤーが混ざり合い、新規事業の立ち上げや社会課題 解決に直結する出会いがうまれるエリア。

●Demo Day

神奈川県内のベンチャー支援事業の成果が集結。未来を切り拓く実証と進化の軌跡を辿る特別コンテンツ。 など

eiiconは神奈川県主催の本サミット開催に向けた企画・設計・運用からPR戦略まで、運営全般を強力にサポート。「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の5年にわたる運営受託などとともに、神奈川県内企業の共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化を実現してまいります。

■『Kanagawa Innovators Day 2026』神奈川県公式サイト

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/index.html

□本カンファレンスに関するお問い合わせ 神奈川県 KID2026運営事務局（株式会社eiicon）

・協賛グッズ（来場者へのノベルティ提供等）・イベント取材について

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=118534&accessFrom=(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=118534&accessFrom=)

・一般参加について（参加申込）

https://base.timewell.jp/events/41b74a9e-5169-4026-884d-93054497e5ae?visit_id=VURnMTrYEYNqZsA29RRrz&ref=user_38mhKlb1Heydc0qhvfMR03J5zuH&source=copy(https://base.timewell.jp/events/41b74a9e-5169-4026-884d-93054497e5ae?visit_id=VURnMTrYEYNqZsA29RRrz&ref=user_38mhKlb1Heydc0qhvfMR03J5zuH&source=copy)

・その他全般お問い合わせMail：kanagawa-innovators-day2026（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。