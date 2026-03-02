株式会社RESTA、3拠点目となる就労移行支援事業所を大宮に開設

株式会社RESTA

障がい者のキャリア支援事業を展開する株式会社RESTA（本社：福島県須賀川市、代表取締役：松川力也、以下RESTA）は2026年3月埼玉県さいたま市見沼区にて、3拠点目となる就労移行支援事業所を新たに開設致しました。

事業所番号：1116518877

地域と都市を繋ぐ就労支援とは

RESTAでは、地方に拠点を置きながらも、オンラインとオフラインを組み合わせることで、地域に依存しない就労支援を実現してきました。

- 地方での安定した支援体制- 首都圏を中心とした就職機会の創出- オンラインを活用した地域横断型の支援設計

これにより、「住む場所に左右されず、働く選択肢を持てる社会」の実現を目指しています。

今回の大宮拠点開設により、福島県・埼玉県の3拠点体制となり、より多様な就労機会の提供が可能となります。

2025年～現在までの就職実績

利用者（就職者）からの応援メッセージ

（RESTA 就労移行支援 元利用者 K.S様 ／現在 外資系コンサルティング企業に就職）

自宅にいながら「PCがあれば通所できる」点に魅力を感じ、RESTACampusを利用しました。多彩な講座やビジネスマナー、PC試験対策も充実しており、楽しく無理なく続けられました。面接前にはマンツーマン指導もあり安心でした。現在は大手外資系企業に勤務し、学びを糧に成長を続けています。

（RESTA 就労移行支援 元利用者 K.S様 ／現在 都内ITグループ企業に就職）

RESTAでの就労移行支援は、就職活動にとどまらず多くの学びを得られる場でした。「障害があるからできない」ではなく、「障害はあるけれど、こんなことができる」と前向きに捉え直し、サポートを受けながら自分のキャリアを見つけていける場所です。

須賀川市長からの応援メッセージ

須賀川市から全国へと就労支援の取り組みを広げていかれることを、大変心強く感じております。

培ったノウハウを首都圏でも展開し、雇用創出と人材活躍の場を広げていく取り組みは、これからの地域連携の一つのモデルです。

今後のさらなるご活躍を心より期待しております。松川力也がんばれ！」

（大寺 正晃 /須賀川市 市長)

株式会社RESTA代表取締役 松川力也 コメント

株式会社RESTA代表取締役 松川力也

障害者就労支援の現場に立ち続ける中で、強く感じているのは「地域格差」と「情報格差」の存在です。住む場所によって支援の質や就職機会が大きく左右されてしまう現状は、解決すべき社会課題の一つだと思っています。

RESTAは、在宅型就労支援と拠点型支援を組み合わせることで、地域に縛られない新しい就労支援モデルを構築してきました。地方にいながら都市圏の仕事へ挑戦できる環境を整えることで、「どこに住んでいても、自分らしく働ける社会」の実現を目指しています。



福島県発のゼブラ企業として、社会性と事業性の両立を追求しながら、持続可能な形で事業を拡大してまいります。地域と都市をつなぎ、障害の有無に関わらず挑戦できる社会インフラを創っていきます。

今後の展望

今後の障害者雇用の動向として法定雇用率の引き上げが今年の7月に予定されています。

それに伴い、雇用元の事者からも更なる理解が求められます。

RESTAは今後も、地方と市をつなぐ就労支援モデルを軸に、

- 就労移行支援事業の多拠点展開- 地方発ゼブラ企業としての雇用創出

を通じて、「誰もが自分らしく働ける社会」の実現に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社RESTA

代表者：松川 力也

所在地：〒福島県須賀川市栄町200 3階

事業内容：障がい者就労支援事業（就労移行支援・採用コンサル・人材紹介）

公式サイト：https://professional.resta-career.com/

TEL:0248-94-5026 お問い合わせ:info@resta-career.com