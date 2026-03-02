BASFジャパン株式会社- IRACグループ36に分類された唯一の作用機作をもつ殺虫剤で、既存剤に対して抵抗性を獲得した害虫にも優れた効果を発揮- 速やかに吸汁を停止し、ウイルス媒介を抑制して収量を保護- ミツバチなど花粉媒介昆虫や天敵生物への影響が少なく、IPMに適する

BASFジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：ハシビ・ゼイダム、以下「BASF」）は、2026年3月2日に有効成分Axalion(R)（アクサリオン(R)、化合物名：ジンプロピリダズ）を含有する新規殺虫剤「エフィコン(R)SL」を上市します。アクサリオン(R)は殺虫剤抵抗性対策委員会（IRAC）によって新規の「グループ36」に分類された唯一の有効成分です。エフィコン(R)SLは、既存の殺虫剤に対して抵抗性を獲得した害虫の防除において、農業者が求めていた解決策を提供します。

BASF、新規作用機作の殺虫剤「エフィコン(R)SL」を上市

エフィコン(R)SLは、コナジラミ、アブラムシ、ヨコバイなどの吸汁性害虫に高い効果を発揮し、果菜、葉菜、茶、ばれいしょ、てんさい、果樹など幅広い作物を保護します。既知の交差抵抗性は確認されておらず、ミツバチなどの花粉媒介昆虫やカブリダニなどの天敵生物への影響も少ないことから、IPM（総合的病害虫防除）にも適しています。

エフィコン(R)SLは虫の聴覚、方向感覚、平衡感覚に不可欠な感覚器官である弦音器官に作用し、対象害虫は急速にバランス感覚を失い、吸汁を停止します。これにより、トマト黄化葉巻病などのウイルス媒介のリスクが大幅に低減され、収量に深刻な影響を与える被害を防ぎます。また、葉表から葉裏への浸達性、処理葉から新葉への移行性、根からの浸透移行性に優れており、作物の新葉も保護することで、安定した持続性の高い防除効果を発揮します。

BASFジャパンアグロソリューション事業部 事業部長の富士宗一郎は次のように述べています。「高い期待が寄せられているこの新規殺虫剤を国内の農業者の皆様に提供できることを大変うれしく思います。抵抗性管理は極めて重要な課題であり、農業者が多様な農薬製品の選択肢を持続的に利用できることが大切です。エフィコン(R)SLは有益な昆虫への影響を最小限に抑えつつ、新規有効成分によって効果的な害虫防除を支援します。BASFは日本の農業の持続可能性を支える革新的なソリューションの開発を続けてまいります。」

■BASFのアグロソリューション事業本部について

私たちのすべての行動の理由は、「農業が、好きだから」。農業は、急速に増加する人口に対応するため、健康的で手頃な価格の食料を安定的に供給するとともに、環境負荷を低減することが求められています。そのため私たちは提携パートナーや農業の専門家と協力し、あらゆるビジネス上の判断を持続可能性（サステナビリティ）を基準に行っています。2024年には9億1900万ユーロを強力な研究開発パイプラインに投資し、革新的なアイデアから実用的なソリューションを生み出しています。当社のソリューションは、さまざまな作物システム向けに設計されています。種子、作物の形質、化学農薬、デジタルツールとサステナビリティのアプローチを組み合わせ、農業者・生産者とバリューチェーンにおけるステークホルダーが最高の結果を出せるよう支援しています。研究所、生産現場、オフィス、製造拠点のチームと共に、農業の持続可能な未来を築くために全力を尽くしています。2024年の売上高は98億ユーロでした。アグロソリューション事業部についての詳細は、 https://www.agriculture.basf.com/jp または各種ソーシャルメディアをご覧ください。

■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.htmlをご覧ください。