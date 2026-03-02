【3日間1,490円～】訪日外国人向けデータ無制限の「WILLER eSIM　for JAPAN」を提供開始

WILLER株式会社

WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男、以下「WILLER」）は、訪日外国人向け通信サービス事業（MVNO事業者）として、外国人旅行者の日本滞在中のインターネット環境を快適にする「WILLER eSIM for JAPAN」の販売および提供を、本日2026年3月2日（月）より開始します。

本サービスは、広範なエリアをカバーするKDDI回線を活用し、超高速5G通信によるデータ使い放題を提供します。 3日間から31日間まで、全21種類の「データ使い放題」プランをご用意しており、お客様の滞在期間や利用目的に合わせて最適なデータプランをお選びいただけます。

「WILLER eSIM for JAPAN」の主な特長は、以下の3点です。

１. 日本全国をカバーする安定した通信品質

KDDI回線の利用により、都市部から地方まで日本全国で高速かつ安定した5G/4G通信を提供します。さらに、通常のモバイル電波が届きにくい山小屋や一部フェリーに設置されたStarlinkを活用したWi-Fiスポットを無料で利用いただけます。

２. 滞在スタイルに最適化された、無制限データ通信と豊富なプラン

データ容量を気にせず利用できる「無制限プラン」を基本とし、PCやタブレットを接続できるテザリング（パーソナルスポット）機能もサポート。利用期間は3日間から31日間までの全21種類のプラン設定があり、弾丸旅行から長期滞在まで、お客様のスケジュールに合わせて最適なプランを最安1,490円からで提供します。

３. 4言語での販売と多彩な決算手段。アプリ不要で必要な時に即座に使える

英語、簡体字、繁体字、韓国語の4言語より購入可能です。決済手段は各種クレジットカード（VISA/JCB/Mastercard/Amex）に加え、中華圏で普及しているWeChat PayやAlipayにも対応しています。専用アプリのインストールや物理SIMの差し替えが不要なeSIMの特性を活かし、必要な時に即座に購入・利用開始いただけます。

今後もWILLERは、お客様に寄り添い、お客様のニーズを満たすとともに新たな体験価値をお届けします。

※データ通信専用（音声通話・SMSなし）

※ご利用には、SIMロック解除済みeSIM対応端末が必要です。

■ 「WILLER eSIM for JAPAN」の概要

＜販売サイト＞

予約サイト「WILLER TRAVEL」の4つの多言語サイトにて販売します。

英語 https://willer-travel.com/en/esim/

簡体字 https://willer-travel.com/cn/esim/

繁体字 https://willer-travel.com/tw/esim/

韓国語 https://willer-travel.com/ko/esim/

※支払決済手段は、VISA・JCB・Mastercard・Amex・WeChat Pay・Alipay に対応しています。

※詳細は、販売サイトをご覧ください。

＜サービス内容＞

・無制限データ通信

日本全国で、地図アプリ、ウェブ閲覧、SNS、動画視聴など、さまざまな用途にご利用いただけます。また、テザリング（パーソナルホットスポット）については、利用日数に応じたデータ容量をご利用いただけます。

・利用期間

利用期間は、3日間から31日間までの全21種類のプランからお選びいただけます。 日本で初めてネットワークに接続した日を1日目として、選択した期間ご利用いただけます。

・料金

1,490円～10,940円（税込）

※追加料金や月額費用は発生しません。