文部科学省国際原子力イニシアティブ事業「STEAM教育手法を活用し、エネルギー・環境問題を基盤とした理系教員養成原子力人材育成」における令和7年度総合討論会開催のお知らせ

静岡大学理学部では、2022年8月より文部科学省国際原子力イニシアティブ事業において「STEAM教育手法を活用し、エネルギー・環境問題を基盤とした理系教員養成原子力人材育成」に採択され、日本全国の教育系大学の協力のもと、STEAM教育手法を活用しエネルギー・環境問題に知的基盤をもった理系教員養成系学生や現職教員を対象に重点的に教育を行い、グローバルな視点で原子力のメリット・デメリットを理解し、かつ原子力・放射線に関するリテラシーの高い教育者の育成に努めてきました。

この度、今年度の総括として、静岡大学と新潟薬科大学が共同で、新潟薬科大学新津駅東キャンパスにて今年度の成果発表のための総合討論会を開催することとなりました。

新潟での本総合討論会の開催は初めてとなります。

