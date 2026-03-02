第二弾ドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas」を開催

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫、以下「ヤマタネ」）と株式会社ドローンショー・ジャパン（石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴、以下「ドローンショー・ジャパン」）は、2026年３月13日（金）・14日（土）の２日間、ヤマタネ深川営業所（東京都江東区越中島）管内の上空にて、ドローンショー「ヤマタネ×DRONE SHOW JAPAN・WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas」を開催いたします。

ヤマタネとドローンショー・ジャパンは、業務提携による協業の一環として、ヤマタネ深川営業所管内の空域を活用したドローンショーの定期開催に取り組んでおり、今後2026年中に約10回程度の開催を予定しています。越中島エリアの活性化に向けた取り組みとして、自社物流施設の空域を活用した新たな価値の創造にチャレンジしています。

本ドローンショーは、2025年12月に開催した「ヤマタネ×DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas(https://www.youtube.com/watch?v=ttQogY6ikfk)」に続く第二弾となります。深川の夜空をキャンバスに見立て、ドローンが描く光の芸術で、ホワイトデーの特別な夜を演出いたします。

【「ヤマタネ×DRONE SHOW JAPAN・WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas」開催概要】

主催 ： ドローンショー・ジャパン

特別協賛 ： 玉川衛材株式会社

協力 ： ヤマタネ

日時 ： 2026年３月13日(金)・14日(土) 20:00～20:15（予定）

※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。最新情報はドローンショー・ジャパン公式SNS[X]（https://x.com/droneshowjp）をご確認ください。

場所 ： 東京都江東区越中島 ヤマタネ深川営業所上空

機体数 ： 500機

※ドローンショー・ジャパンが開発する

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を使用

特設Webサイト ： https://droneshow.co.jp/wd2026_ds/

今回のドローンショーは、ドローンショー・ジャパン主催で、ヤマタネ深川営業所上空にて展開し、隅田川方面に向けて繰り広げられます。なお、観覧場所は設けておりませんので、近隣にてドローンショーをお楽しみください。

＜備考＞

・大島川水門テラス連絡橋から越中島公園を含む川沿いは、視角の関係上、観覧には適しておりません。

・ヤマタネ深川営業所管内は私有地につき、立ち入り禁止とさせていただいております。

・安全なドローンショー運営のため、周辺に警備員を配置いたします。

・開催日当日は、ドローンの作動音などが発生する可能性がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、万全の注意を払い開催いたしますので、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

【ドローンショーのBGMについて】

・配信時間： 2026年３月13日(金)・14日(土) 20:00～20:15（予定）

・視聴方法：

1 イヤフォンをご用意いただきます ※視聴にはイヤフォン推奨

2 こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=6f093af5-7e48-471d-b853-c8896928a477)からアクセス

3 「配信チャネル一覧」の「#WhiteDayDsS_Tokyo」をタップ

4 視聴をお楽しみください。

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

【今後の定期開催について】

今後のドローンショー開催にあたっては、自団体のPR・知名度向上などを目的とした主催団体および協賛団体の募集を行っております。詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ先：株式会社ドローンショー・ジャパン 企画推進部

URL：https://droneshow.co.jp/contact/

＜参考＞2025年12月開催「ヤマタネ × DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=ttQogY6ikfk

【取材について】

取材をご希望の方は、事前に経営企画部 広報担当宛（kikaku@yamatane.co.jp）にご連絡をお願いいたします。

【各社について】

ヤマタネグループは、1924（大正13）年の創業以来、時代のニーズを捉えながら事業領域を拡大してまいりました。現在では、物流、食品、情報、不動産の４事業を展開しています。“「続く」を支える。”というコーポレートメッセージのもと、サステナビリティを軸に、地域社会との共創や持続可能な価値提供に注力しています。

近年では、本社が所在する越中島エリアにおいて、自社の所有地を活用したイベントの開催、近隣でのイベントへの参加を通じて地域活性化にも取り組み、地域ブランディングや観光振興を目的としたプロジェクトを推進しております。地域とのつながりを大切にしながら、越中島エリアにおけるまちづくりの実現を目指しています。

ドローンショー・ジャパンは、日本国内においてドローンショーを主な事業とするリーディングカンパニーであり、実績数の多さだけでなく、日本で唯一ドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X」の開発・製造も手がける企業です。夜空を舞台に、数百～数千機規模のLED搭載ドローンを活用し、光と音による圧倒的な空間演出を提供しています。

同社は、ドローンの飛行制御・映像演出・楽曲との同期などを高度に統合し、エンターテインメント性と安全性の両立を実現しています。航空法などの関係法令を順守した安全な運営体制のもと、地方自治体や企業、イベント主催者と連携しながら、観客に感動を届ける空中演出を数多く手がけています。

ヤマタネグループは2024年７月３日に創業100周年を迎え、本社敷地に隣接する越中島公園及び隅田川テラス（江東区越中島）で創業100周年記念式典を開催いたしました。記念式典のフィナーレでは、ドローンショーで地域の皆さまを始めとした多くの方々に感謝の気持ちをお伝えし、皆さまからご好評をいただきました。これをきっかけとして、ドローンショーを定期的に開催し、地域との新たな交流機会の創出と継続的な地域の活性化を目指すべく、2025年７月に両社は業務提携契約を締結しております。

【本件に関するお問い合わせ】

・株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

・TEL：03-3820-1116

・お問い合わせフォーム(https://form.run/@yamatane-fhrJxjc9aMHj4MrBbOzM)