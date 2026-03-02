衛星データサービス企画株式会社

衛星データサービス企画株式会社は、事業会社へと発展いたします。当社は設立以来、企画会社として衛星データサービスの未来を切り拓くために基盤を築いてきましたが、ついに事業会社としての本格的な運営をスタートしました。

この新たなステージに向けて、三菱電機株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、ID&Eホールディングス株式会社から追加出資を受け、さらに国際航業株式会社、株式会社ゼンリンが株主として加わりました。当社は衛星開発・運用、データ解析、コンサルティングに至る、衛星データサービスのバリューチェーンを構成する有力企業により設立されたのち、金融機関も資本参加するなどウイングを広げてきましたが、今回新たな仲間の参加により、より幅広いニーズに対して高度なソリューションを提供できる体制が整いました。今後「オールジャパン」にて、取り組みを加速・深化させてまいります。

また、新体制発足にあたり、本年4月1日より社名を「衛星データサービス企画株式会社」から「衛星データサービス株式会社」へと変更する予定です。

当社は、衛星データの力を活用し、国土やインフラの管理、災害時の迅速な状況把握、労働人口減少への対応、そしてESG分野での客観的評価手段の提供など、地球規模の課題解決に取り組んでまいりました。衛星データは、私たちの生活を根本から変える可能性を秘めています。新体制のもと、より身近で使いやすいプロダクトを社会に実装し、皆さんと共に新しい未来を築いてまいります。