干す手間から解放される、洗濯の新習慣。工事不要・バスタオル1枚最短15分の“置くだけ乾燥機”が登場。

株式会社ACROVE実用新案採用の新モデル「Smart Cube Dryer」は販売初日で目標2,700％達成（26/3/1 10時時点）

一芸特化型家電を数多く展開するプライベートブランドSunRuck（サンルック、本社：宮城県大河原町）から、室内干しの手間を解消する工事不要の小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer（スマートキューブドライヤー）」がラインナップに加わりました。

共働き世帯が全体の約7割※1を占める現代、家事に割ける「時短（タイパ）」と「省スペース（スペパ）」の確保は、忙しい毎日を支える重要なポイントとなっています。その解決策として発表された本作は、先行予約販売開始からわずか12時間で応援購入総額1,200万円を突破。Makuake内ファッション部門でランキング1位を獲得※するなど、大きな注目を集めています。

※26年3月2日時点の総合・ガジェット・ファッションランキング



本商品は、設置工事不要の「置くだけ」という手軽さでありながら、バスタオル1枚約15分の高速乾燥に加え、試験機関で実証された「99.99%のUV除菌※2」や「約97%の花粉除去※3」を実現。さらに、気になる生乾き臭もしっかり脱臭※4するなど、本格的なケア性能を兼ね備えています。

花粉やPM2.5、そして生乾き臭。天候や環境による外干しへの不安、室内干しの手間に寄り添う「洗濯の新定番アイテム」として、日本の住環境にフィットした新しい衣類ケアの形を提案します。

本商品は、2026年4月6日(月)22:00まで、応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を実施しています。最大36%割引※でお得に手に入れられるこの機会に、ぜひご予約をお待ちしています。

※割引率はセット内容や購入時期により異なります

◆Makuake 限定先行販売ページ

https://www.makuake.com/project/sr-asmn307c/(https://www.makuake.com/project/sr-asmn307c/)

販売期間：2026年2月28日(土) 10:00 - 2026/4/6(月) 22:00

毎日の家事がもっとシンプルに、もっと快適になるように、SunRuckはこれからも生活者に寄り添った家電の開発を通して、皆さまの暮らしの質を高めてまいります。

◆5つの悩みを「Smart Cube Dryer」が解決！

◆電気コンセント式小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」製品概要

◆商品特徴

◆クラウドファンディングMakuake先行販売目標の達成実績

- 部屋干し臭を激減※2 ：UV除菌99.99%と高温乾燥で菌の繁殖を抑制- 花粉除去率96.6%※3- レベル5の激臭も抑制※4 ：衣類についたペット臭も臭気強度差4.0と激減- 急速乾燥で時短家事を実現 ：ワイシャツ1枚約20分のスピード乾燥- シワ軽減モードを搭載 ：すぐに取り出せない時も、正逆回転でシワ軽減- 製品名 ：Smart Cube Dryer- 容量 ：3kg- カラー ：ホワイト/グレー- サイズ ：(約)48×40×57.5cm- 重量 ：(約)15.8kg- 消費電力 ：800/850W- 電源コード ：(約)1.4m- 設置工事不要の電気コンセント式コンパクトな衣類乾燥機- 最大タオル約20枚を一度に投入できる大容量3kg- 乾燥ムラと衣類摩擦ダメージを抑える内壁のダイヤモンドカット構造- 静音性に優れ夜間稼働も安心- Tシャツ、ダウン、ウールなど衣類に合わせた豊富な乾燥モードを搭載- 乾き具合を自動検知して最適乾燥を提供するインテリジェント乾燥- ペット毛や微細なホコリまで徹底捕集する多段階フィルター- 服だけではなく靴も乾かせる専用アタッチメント付Makuake ファッションランキング1位を獲得した「Smart Cube Dryer」（2026年3月1日時点）

・開始1分で応援購入総額100万円達成

・開始初日で応援購入総額1,300万円達成

・Makuakeファッションランキング1位 *

・Makuake総合ランキング2位 *

・Makuakeガジェットランキング2位 *

◆先行予約販売ラインナップ

- 【先着200名様】 最大35%OFF 38,800円（消費税・送料込）→完売御礼- 【先着200名様】 最大33%OFF 40,000円（消費税・送料込）→受付中- 【先着400名様】 最大30%OFF 41,800円（消費税・送料込） →受付中- 【先着100名様】最大36%OFF 50,200円（消費税・送料込） →受付中- 【先着20名様】最大36%OFF 76,500円（消費税・送料込） →受付中- 【先着500名様】最大15%OFF 2,500円（消費税・送料込） →受付中

※1：「令和６年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」（https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf）

※2【試験名】除菌性能試験【試験依頼先】Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.【受理番号】B260106-01【報告番号】FB260106-01【試験方法】試験負荷（標準シャツ）、試験片（100mm×100mm）及び対照サンプル片を高圧滅菌後、各サンプルに1mLの菌液を均一に塗布。試験片を試験負荷の背面中心に配置し、電源を入れ「除菌UV」キーをオンにして240分間運転。試験終了後、試験片を取り出し、生菌数測定法にて残留生菌数を測定。【試験結果】3種の試験菌（大腸菌、黄色ブドウ球菌、白色カンジダ） 除菌率99.99%

※3【試験名】花粉除去試験【試験先】自社検査【試験方法】ポリエステル100％の布に疑似花粉（染色石松子）を付着させる。マイクロスコープで付着した部分を撮影し範囲内の疑似花粉をカウントする。タイマーモードで衣類乾燥機を運転させ、同じ場所を再度マイクロスコープで撮影し疑似花粉をカウントする。【試験結果】花粉除去率96.6%を確認

※4【試験名】脱臭性能試験【試験先】Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.【試験方法】QB/T 5958-2023に準拠。ペット臭模擬混合液（ヘキサナール、イソ吉草酸等）を付着させた試験布を乾燥機に入れ、1サイクル運転させる。6名の臭気判定員が臭気強度を6段階で評価し、対照群と比較して減少度合いを算出する。【試験結果】臭気強度差4.0（強度5.0から1.0へ低減）を確認

◆SunRuckとは

https://www.sunruck.com/

宮城県大河原町の家電メーカーです。太陽が大勢のお客様を照らし、お客様の生活をより便利で快適に明るくしたい思いで、くらしに役立つ製品を展開しております。冷蔵庫の「冷庫さん」、水拭きモッパー「洗いさん」、衣類乾燥機「乾きくん」などシンプルで便利なモノをテーマに、リーズナブルな商品を提供しております。

◆販売元：イー・エム・エー株式会社の概要

https://www.emacom.jp/

1997年に宮城県で創業したプライベートブランドの輸入、企画、販売までを行うメーカー兼商社です。東北・宮城県を中心に、家電の「SunRuck」、アウトドアブランド「Land Field」、ほかにも美容品ブランド「FASCINATEBEAUTY」を展開しております。リーズナブルな価格設定ながらもクオリティの高い商品を販売、さらに充実したアフターサービスが支持され楽天市場の「月間優良ショップ」を複数回受賞しております。

2023年5月にACROVE ECロールアップ事業により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業(CX事業)」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2026年1月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」