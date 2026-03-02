【舞浜ビューホテル by HULIC】いちごと桜がふんわりと春を彩る「いちごアフタヌーンティー」が登場。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社いちごアフタヌーンティー

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年3月2日（月）～5月1日（金）の月～金曜日限定（3月20日を除く）で、いちごと桜が香るスイーツや旬の食材を使用したセイボリーを楽しめる「いちごアフタヌーンティー」を開催いたします。スイーツとお飲み物のみを気軽にお楽しみいただける「いちごデザートスタンド」もご用意しております。

時間無制限で楽しめるほか、はじまりの一杯はローズティーから。物語の世界観に浸れる空間の中でお楽しみいただけます。

【商品詳細はこちら／ホテル公式ホームページ】

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/ichigoafternoontea.html

スイーツ

いちごや桜が香るミニスイーツスコーンやアイス

スイーツには、いちごや桜がやさしく香るミニスイーツがスタンドを彩ります。

桜をかたどったチョコレートが乗った「いちごチーズケーキ トンカ風味」は、甘く煮つめたいちごのコンフィチュールに香り華やかなトンカ豆を織り交ぜた濃厚でなめらかなチーズケーキを乗せました。

「いちご大福スコーン」は、求肥、こしあん、生クリームを香ばしいスコーンでサンドしました。爽やかないちごの香りとともにお楽しみください。

そのほか、ほんのり桜香る練乳風味のコク深いミルクプリンにいちごといちごジュレを添えた「いちごミルクプリン」や、ふんわりと桜が香る「桜シフォンケーキ」、フレッシュないちごで飾った「いちごタルト」、「いちごチョコカヌレ」など春を彩る華やかなスイーツが勢ぞろい。

セイボリー

真鯛のカルパッチョなどのセイボリー

セイボリーでは、旬の真鯛を桜の塩漬けでマリネし、塩味と桜の風味が絶妙に溶け合う「真鯛のカルパッチョ」や、やさしい甘さのいちごとみずみずしい春カブが爽やかにマッチする「いちごとモッツァレラチーズと春カブのサラダ仕立て」など、スイーツの合間にぴったりのさっぱりとしたメニューをご用意いたします。

スイーツだけを楽しめるデザートスタンドのみの提供もございます。

パティシェがひとつひとつ心を込めて作った、春の贈り物。

そっと、いちごのやさしい甘さに包まれ、癒しのティータイムをお楽しみください。

ファンタジーダイニング

会場は、優雅で幻想的な雰囲気漂うお城のメインダイニングをイメージした「ファンタジーダイニング フルール」。

ローズのモチーフがひときわ目を引くステンドグラス風の装飾やキャンドルの温かな照明が煌めく ドラマティックな空間です。心ときめくティータイムを演出いたします。

ファンタジーダイニング フルールいちごアフタヌーンティー・いちごデザートスタンド概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/22_1_8ed13372722a2ec1598986e161cfe235.jpg?v=202603020251 ]

商品詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/ichigoafternoontea.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

舞浜ビューホテル by HULIC

※表示料金はサービス料込・税金込です。

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。