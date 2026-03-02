【公募開始】令和８年度「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」

文化庁

文化庁は、令和８年度「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」において、３月２日（月）より公募受付を開始しました。

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」について

本事業は、我が国が誇る国指定等文化財（世界文化遺産、日本遺産を含む。）又は歴史的風致形成建造物（以下「国指定等文化財等」という。）を活用した魅力的な体験等の造成・販売等を支援し、当該文化財の高付加価値化を図る事業です。

本事業の目的、方向性について

インバウンドの高付加価値旅行者をはじめとする国内外の知的好奇心旺盛な旅行者が、

その文化財の成り立ち（なぜその場所でその文化や自然が生まれたのか等）やそれを守ってきた人々の取組等を理解しながら、より深く楽しむことができるような体験等の造成・販売等を支援します。これにより、当該文化財を高付加価値化し、文化財の保存と活用の好循環を図ることを目的としています。

その際、専門家による事業内容、事業実施体制等へのコーチング（改善指導）を取り入れ、専門家との伴走により事業を進めていただきます。

公募申請のご案内

公募申請について、下記の詳細ならびに応募要項をご確認ください。

▼応募期間

令和８年３月２日（月）～４月１0日（金）１７：００まで

▼応募方法

応募要領・応募書類等は、文化庁HP「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」ページよりダウンロードください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/zenkoku_katsuyo/94331001.html

・提出は、締切までに必要な書類をすべて揃え、メールにて事務局まで提出してください。

▼提出先

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」担当宛

zenkoku-katsuyo@mext.go.jp

本件に関するお問合せ

文化庁 文化資源活用課 事業係・活用推進係

TEL：075-451-4111（代表）内線：9663・9662



「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」応募事務局

TEL：03-3553-2222

（対応時間：10時～18時 ※土日祝日を除く）

※3月31日まで。以後は応募書類提出先のメール宛にお問い合わせください。