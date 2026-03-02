「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026 IN湘南平塚」ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 湘南平塚店で開催

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、2026年3月19日（木）より開催される「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026 IN 湘南平塚」に運営協力いたします。

「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 湘南平塚」は、全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 実行委員会（株式会社ラーメンデータバンク）が主催するイベントです。2026年最初のラーメンフェスタは湘南平塚からスタートします。会場には全国各地の有名ラーメン店が集結し、個性豊かなラーメンをご堪能いただけます。また、ステージイベントや縁日、物販など、ラーメン以外にもお楽しみいただける催しを多数ご用意しています。春先のお出掛けにご家族やご友人と、ぜひお気軽にラーメンフェスタにお越しください。 なお全国ラーメンフェスタ 春の陣は、4月に前橋吉岡（群馬県）、5月に久喜菖蒲（埼玉県）でも開催予定です。各地での開催もどうぞご期待ください。

■イベント概要

名 称：全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 湘南平塚

開 催 日：2026年3月19日（木）～22日（日）

開催時間：10:30～19:00 ※19日は12:00から。22日は18:00まで

会 場：ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 湘南平塚店 駐車場内特設会場

住 所：〒254-0821 神奈川県平塚市黒部丘1-58 アークスクエア湘南平塚内

ラーメンチケットの前売券はセブンイレブンならびに開催会場店舗にて販売中！今後、神奈川県内のヤマダデンキ一部店舗でも販売予定です。当日券は会場内チケット売場にてお買い求めください。

※神奈川県内のヤマダデンキで取り扱う前売券は3月18日（水）までの販売です。

※イベント会場への入場・観覧は無料です。

※食材等の状況により、早めに終了する場合がございます。

イベントの詳細及び最新情報については、「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026」公式ホームページにてご確認ください。

「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026」公式ホームページ

https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/2026ramenfesta-harunojin