タチカワブラインドプリーツスクリーン「フィーユ」、「ペルレ」をリニューアル

立川ブラインド工業株式会社（本社：東京都港区三田、資本金：44億7,500万円、代表取締役社長：池崎久也）は、プリーツスクリーン「フィーユ」、「ペルレ」をリニューアルし、2026年4月1日（水）より発売いたします。

■住宅における窓の多様化と和のデザインを取り入れた非住宅物件の増加

昨今の住宅では、開放感や採光性を重視したメインとなる窓の大開口化が進む一方、省エネ性能を高めるために小窓が増加するなど窓の形状の多様化が進んでいます。窓形状の多様化から、ウインドウトリートメントにおいても、窓に合わせた最適な製品が選択できるようバリエーションが多様化しています。

一方で、ホテルや店舗といった非住宅においてはインバウンド需要の回復を背景に、日本らしさを感じられる「和」を取り入れたデザインの人気が高まっています。こうした背景を踏まえ、当社はプリーツスクリーン 「フィーユ」、「ペルレ」の生地ラインナップを刷新。意匠性や機能性を高めるとともに、ロールスクリーン「ラルクシールド」やタテ型ブラインド「ラインドレープ」などとの共通生地展開をすることで、窓に合わせ最適な製品を同じ生地で選べるようにし、空間全体のコーディネートが可能な生地ラインナップとしました。また、ホテルや飲食店などに和のテイストを取り入れた空間づくりが叶う生地をラインナップし、幅広いシーンに調和します。

また、窓まわりの電動製品シリーズ「ホームタコス フィーユ」、「ホームタコス ペルレ」にバッテリー仕様やスマホ操作を拡充し、様々なシーンで使用でき、多様な制御ができるようリニューアルしました。

■意匠性・メンテナンス性・機能性を高め、より快適な暮らしへ

１.新たな和のカテゴリー「TOKI」シリーズで、和紙調やスダレ生地を拡充

日本の伝統的なデザインや素材感を現代の空間に調和させる新カテゴリー「TOKI（とき）」シリーズをプリーツスクリーン「フィーユ」および「ペルレ」に展開します。このシリーズは、和紙の風合いやスダレを想起させる繊細な質感を取り入れ、離れて見ると無地のように空間になじみ、近づくと柄や陰影の表情が感じられる深みのあるラインナップです。主張しすぎない意匠性により、リビングや寝室、ホテルや店舗などの空間に自然と溶け込み、やわらかな光とともに落ち着きのある空間を生み出します。和の質感が加わることで、空間に豊かな陰影と広がりをもたらし、日常のひとときをより穏やかに過ごせる空間を実現します。

２.水拭きが可能なはっ水機能生地シリーズ「フィールクリア」をラインナップ

共働き世帯の増加や「おうち時間」の質の向上に伴い、高まっている「家事の時短」と「衛生面へのこだわり」というニーズに対応し、ロールスクリーン「ラルクシールド」やタテ型ブラインド「ラインドレープ」で人気のシリーズ「フィールクリア」をプリーツスクリーンにラインナップ。洗濯ができないプリーツスクリーンだからこその水拭きがしやすいはっ水機能により日常のお手入れがしやすく、また今まで設置できなかったキッチンやダイニングなど汚れが気になりやすい空間や非住宅の空間でも、清潔感を保ちやすく、快適な住環境づくりに寄与します。

３.遮熱や遮光生地など機能性の高い生地バリエーションを拡充

電気料金の上昇などを背景に省エネといった機能へのニーズが高まっています。このニーズに応え、遮熱・遮光機能を備えたバリエーションを拡充しました。

遮熱生地は、効果をランク別に設定し、日射量に応じた最適な生地選定が可能となりました。遮光生地は眩しさの抑制や睡眠環境など用途に合わせて選択肢を広げました。さらに、静電気を抑制し、ほこりの吸着を低減する「ほこり防止機能」を備えた生地をラインナップ。また、ロールスクリーン「ラルクシールド」およびタテ型ブラインド「ラインドレープ」との共通生地をラインナップし、製品間で統一感のあるコーディネートを実現します。機能性を追求しながらもノイズレスな意匠に仕上げることで、現代の住まいに自然に溶け込み、日常のお手入れ負担の軽減にもつなげています。

４.環境に配慮した再生ポリエステルを使用した「グリーン購入法 適合生地」を拡充

観光関連施設や公共施設などにおける環境配慮型調達のニーズに対応するため、一部生地については「グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）」の基準を満たす仕様を拡充し、デザイン性と環境配慮を両立できます。

グリーン購入法 適合生地マーク

５.電動製品「ホームタコス」シリーズに追加し、利便性を向上

「ホームタコス フィーユ」「ホームタコス ペルレ」では、バッテリー仕様を拡充し、新築住宅に加え既存住宅やリフォームにも導入しやすい仕様となりました。バッテリー仕様が加わることで、コンセントがない窓への設置が可能になったことに加え、配線レスで設置できるため、施工時の制約を軽減し、意匠性を損なわない納まりを実現します。

また、スマートフォン操作への対応を強化し、専用アプリ「Home Link」を通じて開閉操作が可能となりました。これにより、外出先からの遠隔操作やタイマー操作ができることに加え、家中の家電や住宅設備を一括管理でき、またGPSや気温と連動させた操作も実現し、生活シーンに合わせた制御が行えます。リモコン操作に加え、スマートフォンによる操作が可能となることで、より快適でスマートな窓まわり環境を実現します。

６.空間全体の統一感を高める部品色を拡充

空間全体のコーディネート性を高めるため、トレンドを意識した4色の部品色を追加しました。生地との組み合わせの自由度を高めることで、設計段階からの統一提案を可能にします。

マットホワイト＜新色＞ライトグレー＜新色＞ダークブラウンブラックファインホワイト（木目調）＜新色＞ナチュラルブラウン（木目調）グレージュ（木目調）＜新色＞セピア（木目調）ダークブラウン（木目調）

