【コープデリ】ちょうどいい「量」と「価格」を実現した「舞菜（まいさい）ミニ弁当」 3月23日（月）より、お届け開始

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、関東信越の6生協、以下コープデリ連合会）は、コープデリ宅配事業「デイリーコープ」の夕食宅配「舞菜」シリーズの新ラインアップとして、小容量で手ごろな価格を実現した「舞菜ミニ弁当」を発売し、取り扱い生協にて3月23日（月）よりお届けを開始します。

高まる「適量」と「継続性」へのニーズ

夕食宅配サービスでは、特に高齢者世帯を中心に「健康のためにバランスよく食べたいが、通常サイズでは量が多くて残してしまう」「たくさん食べるよりも、自分に合った適量を完食したい」という声が多く寄せられていました。また、毎日の食事として利用するものだからこそ、「品質は落とさず、家計にやさしく無理なく続けられる価格帯を重視したい」というニーズも高まっています。

こうした声に応えるため、「完食できるサイズ感」と「継続しやすい価格」を両立させた「舞菜ミニ弁当」を開発しました。管理栄養士による栄養管理やおいしさはそのままに、量と価格を最適化することで、健康的で豊かな食習慣をサポートいたします。

「舞菜ミニ弁当」の特長

・管理栄養士監修：エネルギー280kcal目安、食塩相当量1.5g以下に調整（週平均1食あたり）。小容量ながら必要な栄養バランスを しっかりカバー。

・完食できるボリューム：少食の方や高齢者の方でも、最後の一口まで美味しく食べきれる最適な分量に設計。

・家計に優しい価格設定：毎日、長くご利用いただけるよう、1食430円（税込464円）とお手ごろな価格を実現。

・選べるお届けスタイル：月～金曜日から、ご自身のペースに合わせて「週3日」からご注文いただけます。

【商品概要】

・商品名：「舞菜ミニ弁当」

・価 格：430円（税込464円）

・内 容：おかず3品＋ご飯（約80ｇ） ※エネルギー：280kcal、塩分相当量：1.5g以下（週平均1食あたり）

・発売日：2026年3月23日（月） ※月～金曜日のお好きな日に週３日からお届けします

・販 売：コープデリ宅配事業「デイリーコープ」 ※取り扱い生協：コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの（いずれも一部地域除く)

※資料

コープデリの夕食宅配には、新発売の「舞菜ミニ弁当」のほか、以下のようなラインナップがございます。

・舞菜弁当：おかず5品＋ご飯。栄養バランスが気になる方に。

・舞菜おかず：おかず6品。大切にしたのは家庭の献立。夕食メニューを減らしたくない方に。

・舞菜しっかりおかず：おかず4品。「舞菜おかず」に比べ主菜のボリュームがたっぷり。

・舞菜御膳：おかず8品。品数豊富でボリューム満点。

・エネルギー塩分調食：1食あたり塩分相当量2g以下、エネルギー250ｋal以下。