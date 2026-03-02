大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」アプリ今なら通常価格2,980円が半額の1,480円で遊び放題！
株式会社サミーネットワークス
株式会社サミーネットワークスは2026年3月2日（月）から2026年3月31日（火）まで、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ北斗の拳」のスマートフォン向けアプリを、より多くの方に遊んでもらうため通常価格より半額の1,480円にて販売いたします。
大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」がスマートフォン向け有料アプリになって配信中！
設定変更はもちろん、ロングフリーズなど特定演出からのスタート、プレイ中のフラグ発動、パネルの変更が可能！
今なら通常価格2,980円（税込）から半額の1,480円にて販売中！この機会にぜひ「スマスロ北斗の拳」をお楽しみください！
■アプリ概要
・名称：スマスロ北斗の拳
・期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）
・価格：2,980円（税込） ⇒ 1,480円（税込）
・ダウンロードはこちら
┗AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6742165091
┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0002
【著作権表記について】
画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証H06-13A (C)Sammy
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。