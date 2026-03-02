「丼の満足、片手で。」Delcy“冷凍おむすび”新発売 チンして“片手で食べる丼”体験

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員 CEO：服部真也、以下：当社）は、『おいしい毎日をつなぐ』をコンセプトに、おいしさで、お客様の笑顔とつながり、信頼される商品をお届けするオリジナルブランド「Delcy」より『海苔弁風おむすび』『焼き鳥&そぼろ丼風おむすび』『小えび入りかき揚げ丼風おむすび』を2026年3月2日から発売開始いたしました。

商品特徴

「丼・弁当の満足感」と「ワンハンド」のタイパを両立した丼・弁当風おむすび

今回発売する3品は、丼・弁当の要素を盛り込み、食器を必要としない“ワンハンドで食べられる冷凍米飯”として、簡便性ニーズに対応した商品です。丼・弁当の満足感×おにぎりの手軽さを掛け合わせることで、軽食・夜食など多様なシーンに合うちょうど良いボリューム、食べやすさに仕上げています。

“手作り感”のある味わいを実現

冷凍食品市場では、簡便性ニーズの高まりを背景に、売場の拡大や利用頻度の増加が見られ、米飯メニューも多様化しています。そこで当社は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットのデリカ売場向けにお弁当やおにぎりを製造している惣菜専門工場との取り組みで培ったノウハウを活かし、味づくりや細やかな盛り付けの工夫を冷凍食品でも実現しました。“お弁当・丼の満足感”を取り込みつつ、片手で完結するタイパを提供します。

商品概要

商品名 ：Delcy 海苔弁風おむすび

発売日 ：2026年3月2日

参考価格：298円（税抜）

内容量 ：145g

賞味期限：12カ月

【商品特徴】

■ソースは、タルタルソースとカツソースのダブルソース。

■おかかを混ぜ込んだごはんに、白身フライ、ちくわの磯辺揚げ、きんぴらを盛り付けました。

商品名 ：Delcy 小えび入りかき揚げ丼風おむすび

発売日 ：2026年3月2日

参考価格：298円（税抜）

内容量 ：150g

賞味期限：12カ月

【商品特徴】

■かき揚げは小えびを隠し味に、玉ねぎ・人参・ごぼう・蓮根をメインに厚みを意識したボリューム感のある仕立て。

■だしの風味を生かした甘辛のタレは、ごはんが進む味付けです。

商品名 ：Delcy 焼き鳥＆そぼろ丼風おむすび

発売日 ：2026年3月2日

参考価格：298円（税抜）

内容量 ：150g

賞味期限：12カ月

【商品特徴】

■香ばしく焼き上げた焼き鳥とそぼろ、厚みのある卵焼きを包みました。アクセントに生姜を添え、ごはんが進む仕立てです。

「Delcy」シリーズについて ─おいしい毎日をつなぐ─

「Delcy」シリーズは50年余の歴史を持ち、フローズンの代表商品である冷凍野菜やチルドカテゴリーの包装惣菜等をラインアップし、新たな食シーンを提供しています。

■ブランドの3つの約束

(1)毎日の食卓を笑顔にする、おいしく、安全、安心な商品作りをお約束します。

(2)鮮度、適量、簡単調理という利便性の高い様々な商品作りをお約束します。

(3)「おいしさ、納得、あってよかった」という食卓の笑顔とつくる幸福感のお届けをお約束します。



■Delcy商品サイト

https://accessbrand.nippon-access.co.jp/delcy/