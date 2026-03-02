【ベッセルイン博多中洲】全客室改装が完了　ウェルカムアルコールサービスの拡充やシャンプーバーを新設

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する「ベッセルイン博多中洲」（所在地：福岡市博多区、支配人：矢部 崇人(やべ たかと)）は、2025年9月より順次改装をすすめておりましたが、2026年2月28日に全164室の改装が完了いたしました。今回の改装では、全ての客室はシンプルで機能的なデザインにリニューアル、居心地の良い空間へと生まれ変わりました。

■ 改装の詳細

全客室の天井、壁面のクロス、カーペットの張り替えを実施。カーテンやヘッドボード、デスク・イスをリニューアルいたしました。シャワーブースシングルは、バスルームを全面改装。新たにReFaのシャワーヘッドを設置、ReFaドライヤーやヘアアイロンもご用意しました。テレビは、スマートテレビを導入し、「Hulu」や「YouTube」など多くの動画配信サービスをお楽しみいただけます。（※一部動画配信サービスはアカウント登録が必要となります。）また、ロビーにはシャンプーバーを新設。話題のReFaをはじめ、ジルスチュアート、ラックス、メンズ向けのH＆Sやクリアを取り揃えました。旅先でもお好みのシャンプーを使いたい方や、気になっている商品を試してみたい方にもおすすめです。お好きな種類をお選びいただき、ぜひお楽しみください。

■ ベッセルイン博多中洲ついて

地下鉄「中洲川端駅」3番出口から徒歩1分。JR博多駅や福岡空港へもアクセス良好で、大変便利な立地です。館内には、長期滞在には便利なコインランドリー、自動販売機、製氷機、電子レンジ、無料で利用できるパソコン・プリンターがございます。また、貸出品も多数取り揃えております。レンタサイクル、アイロン、ズボンプレッサー、傘など、さまざまなアイテムをご用意。さらに、ReFaのドライヤーやストレートヘアアイロン、サロニアのヘアアイロンを新たに追加いたしました。美容アイテムも充実し、より快適にお過ごしいただけます。

■ ベッセルイン博多中洲 公式サイト：

https://www.vessel-hotel.jp/inn/hakatanakasu/

■ ベッセルイン博多中洲 客室

■ ウェルカムアルコールサービスの拡充について

シングルルームシャワーブースシングルツインルームフロント・ロビー

お客様への「おもてなしサービス」の一環として、ソフトドリンク、アルコールドリンク、和菓子、お茶漬けサービスをご提供しております。ウェルカムアルコールは、これまで9種類のお酒ご提供しておりましたが、今回14種類に拡充。新たに福岡の地酒、「米焼酎 流石（さすが）」や「超辛口純米酒 博多の森」、リキュールを追加いたしました。

・提供時間 (毎日) ：アルコール14時～19時・ソフトドリンク14時～23時

和菓子14時～21時・お茶漬け21時～23時

・提供アルコール(計14種) ：生ビール、赤ワイン、白ワイン、ハイボール、レモンサワー、梅酒

カシス、モモ、巨峰、ジントニック、モヒート、ホワイトサワー

米焼酎 流石（さすが）、超辛口純米酒 博多の森

・提供和菓子(計3種) ：抹茶わらび餅、いちご風味大福、3色団子

■ 株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/50_1_f4f63493d308782c1212dae46509f2a2.jpg?v=202603020251 ]