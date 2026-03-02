積水ハウス「IAUD国際デザイン賞2025」にて最高位の「大賞」を単独受賞地域課題を解決し、新たなコミュニティを生み出す「つどいの場の仕組みづくり」が国際的に評価

積水ハウス株式会社は、国際ユニヴァーサルデザイン協議会（IAUD）が主催する「IAUD国際デザイン賞2025」において、多様な関係性を育み、地域課題を解決する複合の拠点を整備するプロジェクト “「新しい居場所」をつくる”が、最高位である「大賞」を単独受賞しました。



「IAUD国際デザイン賞」とは、持続的な共生社会の実現に向けたユニバーサルデザイン活動を表彰する国際的なアワードです。ユニバーサルデザインの理念に基づき、年齢・身体特性・文化背景にかかわらず、すべての人が利用しやすい製品・サービス・環境づくりに大きく貢献した企業・団体が表彰されます。





“「新しい居場所」をつくる”取り組みは積水ハウスストーリーでも紹介しています



https://www.sekisuihouse.co.jp/company/stories/20260302/



■“「新しい居場所」をつくる”ための考え方 Open-Design-Methods















■各地でそれぞれ進む「新しい居場所」



台の森：住宅街に長年放置されてきた屋敷林の有効活用により多世代が過ごせる地域の居場所づくりを目的とした提案。敷地内の樹齢300年ほどの木々や、そこでの家族の記憶も歴史的資源と捉え、障がい者グループホームとカフェ、ギャラリーが共存する。（宮城県仙台市）















ノキシタ：震災の被災者が移住したまちで高齢者や障がい者をはじめとする生活者が年齢や性別など垣根なくいろんな人が一緒に過ごせるコミュニティづくりを企図した。オープンアプローチで、障がい福祉と取り巻く社会課題の解決を目的とした拠点づくり。（宮城県仙台市）















ファミール産院ありだ：地域のお産機能が廃止される危機に”地域のお産の灯を絶やさない”という強い意志の公民連携チームによる有田市と近隣地域において唯一となる民設民営の産院を整備した事例。産院を取り巻くつながりが新たにコミュニティとして機能し始めている。（和歌山県有田市）















■国際ユニヴァーサルデザイン協議会（IAUD）とは



