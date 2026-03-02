

日本初の通訳者養成校として1966年に誕生したインタースクール（運営：株式会社インターグループ）は、2026年4月、現代の多様なキャリア形成に応える新カリキュラムを導入します。「プロになりたいが、時間は限られている」というビジネスパーソンの切実な声に応え、週1回120分の集中レッスンでプロデビューを目指す新コースを開講。伝統の訓練メソッドと、業界最大級の通訳エージェント機能を直結させ、未経験からのキャリアチェンジを強力にバックアップします。

■ なぜ今、「週1回」のプロ養成なのか

グローバルビジネスの場がオンライン・対面の両軸で拡大する中、高度な通訳スキルの需要はかつてないほど高まっています。

一方で、通訳訓練は「毎週何時間もスクール受講が必要」というイメージが強く、意欲あるビジネスパーソンが二の足を踏む現状がありました。

インタースクールは、この「時間の壁」を打破。半世紀以上の教育データに基づき、「短時間で最も効率的に脳を鍛える」カリキュラムを再構築しました。

■ 新コース「3つの革新」

１．「週1回120分」に凝縮されたプロの技術

基礎となる英語運用力（ビジネス通訳科）から、高度な同時通訳（会議通訳科）まで、全5段階のステップを用意。週末や仕事終わりの時間を活用し、着実にプロへの階段を上れる設計です。

2. 業界大手だからこそ実現、学びながら「現場」を経験するシナジー

一定のレベルに達した受講生には、インターグループの人材部門を通じて、通訳専門の派遣業務を紹介。**「教室で学び、現場で実践し、また教室で磨く」**という理想的なサイクルが、独学では不可能な成長スピードを実現します。

3. 「通訳適性」を試せるキャリアの第一歩 「自分にできるだろうか」と迷う層に向け、まずは

適性を試せる入門編としての側面も強化。

プロ通訳者としての適性を見極めながら、今のキャリアにプラスアルファの専門性を加えることができます。

■ コース概要・受講料（一例）

ビジネス通訳科（Ⅰ・Ⅱ）： 178,200円～

会議や商談を支える「逐次通訳」の技術と、ビジネス英語の核心を学びます。

会議通訳科 本科（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）： 190,080円～

国際会議の華である「同時通訳」を習得。最高峰のスキルを目指します。

開校60周年を迎えたインタースクール プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは1966年の開校以来、歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。スクールとエージェント部門が一体となって、訓練～プロデビューまでを一貫してサポート。半世紀を超える通訳エージェントとしての知見とネットワークを惜しみなく投入し、これからも通訳の現場へ送り出していきます。 業界の第一線で活躍する修了生数 3000名+ 提携企業・団体数 1000社+ 修了生の活躍のステージは・・・ G７サミット関連会合、世界経済フォーラム関連会議（ダボス会議）、外務省案件、大阪・関西版万博、世界陸上など大型国際委イベント、グローバル企業の経営会議など