

九電グループによる環境配慮型物流施設を対象とする私募ファンドを組成 ― 不動産ファンド11号案件の組成とアセットマネジメント業務の受託 ―

九電グループは事業活動を通じて、経営の基盤である九州とともに更なる成長を目指すため、「九電グループ経営ビジョン2035」を策定しております。この方針のもと、都市開発事業の成長を図り、不動産アセットマネジメントの専門子会社である九電都市開発投資顧問株式会社により私募ファンド事業を推進しています。今回、同社が新たにアセットマネジメント業務を受託し、不動産ファンドを組成しましたのでお知らせします。

本件は、大阪市西淀川区内、阪神高速中島インターチェンジ至近の優れた立地にあり、京阪神圏をはじめ、関東・中国地方への広域配送拠点として高い利便性を備えた冷凍・冷蔵物流施設を対象としています。施設には、ノンフロン冷媒設備やLED照明など省エネ性を高める設備を備え、加えて九電みらいエナジー㈱が屋上に設置している太陽光発電設備の再生可能エネルギーを一部活用することで、CO₂排出量の低減に寄与する施設となっています。

九電グループは、不動産証券化の知見を活かした不動産アセットマネジメント事業を通じ、九州エリアを中心にまちづくりに資する新たな投資機会を創出し、物流業界の課題解決や地域社会の発展・活性化に貢献してまいります。

【不動産ファンド11号の概要】

以 上

別 紙

【物件概要】

【スキーム概略図】

