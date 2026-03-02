日本パワーダイオード市場規模、市場シェア、成長要因および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、「日本パワーダイオード市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のパワーダイオード市場は、半導体ダイオードおよびパワー半導体産業全体の中でも専門性の高いサブセグメントであり、高出力整流およびスイッチング用途に使用されるダイオードに焦点を当てています。ダイオードは、電流を一方向にのみ流し逆方向電流を遮断することで、パワーエレクトロニクスにおける重要な基盤部品として機能します。そのため、電力変換、自動車の電動化、再生可能エネルギーシステム、産業オートメーション、民生用電子機器において不可欠な存在となっています。
日本パワーダイオード市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.2％で成長し、2035年末までに14億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は10億9,000万米ドルでした。
ダイオード市場全体の中でも、特に整流ダイオードおよび高速リカバリダイオードを中心とするパワーダイオードは、効率的な高電流処理とエネルギー損失の最小化を必要とするパワーエレクトロニクス用途の拡大により、重要かつ成長性の高い分野を占めています。日本のディスクリートダイオード分野だけでも、年率約4.1％で成長し、今後も地域内で重要なシェアを維持すると予測されています。
ローム、東芝、三菱電機、富士電機、新電元工業などの日本メーカーは、ディスクリート型パワー半導体デバイスにおける長年の技術的強みを活かし、国内パワーダイオード生産において強固な地位を確立しています。
主な成長要因
日本パワーダイオード市場を牽引する主な要因は以下のとおりです。
パワーエレクトロニクス需要の拡大
パワーダイオードは、電気自動車（EV）、ハイブリッド車、産業用モータードライブ、無停電電源装置（UPS）などに使用される電力変換および制御回路の基幹部品です。大規模な自動車製造基盤を持ち、電動化を強力に推進している日本では、高電圧・大電流に対応可能な高効率ダイオードへの需要が高まっています。
EVおよび自動車用電子機器の拡大
日本の自動車メーカーがEVおよびハイブリッド技術への投資を継続する中、ダイオードを含む先進的なパワー半導体の需要が増加しています。ダイオードは、インバータ、DC-DCコンバータ、バッテリーマネジメントシステム、車載充電器などにおいて重要な役割を果たしており、EVパワートレイン電子機器に不可欠です。
再生可能エネルギーおよびエネルギーインフラ
日本の太陽光や風力といった再生可能エネルギーへの移行は、公共規模および住宅規模の双方で進んでおり、ダイオード需要を押し上げています。高性能パワーダイオードは、太陽光インバータ、PVパワーコンディショニングシステム、エネルギー貯蔵システム（ESS）に使用され、高効率と高信頼性が求められます。
