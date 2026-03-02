SGムービングとリネットジャパン 香川県で初となる 高松市と「連携と協力に関する協定」を締結

SGホールディングスグループにおいて、大型家具家電の設置輸送および移転を主軸に循環型社会の実現に向け、静脈物流※1の拡大を目指すSGムービング株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：寺島 秀樹）は、香川県で初となる高松市（市長：大西 秀人）と「連携と協力に関する協定」を締結し、2026年2月6日、高松市役所で締結式を執り行いました。

（左から）SGムービング代表取締役社長 寺島 秀樹、 高松市長 大西 秀人、リネットジャパンリサイクル代表取締役 中村 俊夫



SGムービングは、家電リサイクル法に則った合法かつ円滑な家電リサイクル回収をサポートするサービス「SG-ARK（エスジーアーク）」※2を提供しています。リネットジャパンリサイクルは、環境省・経済産業省から小型家電リサイクル法に基づく許認可を取得し、宅配便を活用して小型家電製品を回収・リサイクルするサービスを展開しています。

香川県では使用済家電の回収量が全国平均よりも少なく、協定を締結した高松市では、使用済小型家電や家電4品目は市民が直接回収ボックスや指定の引取場所まで持参する運用となっており、手間があり、回収量が伸び悩んでいるという課題があります。

この度の協定締結により、市民サービスの向上とリサイクルの推進を図り、また、高松市との協定締結を機に香川県内の他の自治体とも連携の強化を推進してまいります。

今後もSGムービングは、自治体との連携を通じて正しいリサイクルの促進を図ることで、持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

※1静脈物流とは、生産者から消費者へ向かう動脈物流に対し、再利用や再資源化を目的に使用済み製品や廃棄物、有価物などが消費者から生産者へと戻っていく物流

※2「SG-ARK」は、SGホールディングス株式会社の登録商標です。

■会社概要

会社名：SGムービング株式会社

所在地：東京都江東区新砂3-2-9

設立：1988年10月

代表者：代表取締役社長 寺島 秀樹

事業内容：一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業、電気工事業など

URL：https://www.sagawa-mov.co.jp/