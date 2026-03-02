紫外線消毒トンネルの世界市場2026年、グローバル市場規模（小規模型、大規模型）・分析レポートを発表
2026年3月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紫外線消毒トンネルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、紫外線消毒トンネルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の紫外線消毒トンネル市場規模は2024年に620万米ドルと評価されています。今後は2031年までに710万米ドルへ拡大すると予測され、予測期間中の年平均成長率は2.1%となる見込みです。市場規模は小さいものの、衛生管理の高度化や工程内の非接触処理ニーズを背景に、緩やかな成長が続くと見込まれます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を併せて検証し、それらが競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に及ぼす影響を分析しています。装置や交換部材の調達は国際貿易条件の影響を受けやすく、価格設定、納期、保守部品供給の安定性が、導入判断とメーカー競争力の双方に関わる要素として整理されています。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、紫外線消毒トンネル市場について、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測を提示しています。
市場が変化し続ける前提のもと、競争環境、需給動向、需要変化を生む要因を分析し、主要企業の企業概要と製品例を掲載しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場占有率推計も示し、競争構造の把握を支援しています。市場の推進要因、抑制要因、機会、新製品投入や承認に関する示唆も整理されています。
________________________________________
市場区分
市場は種類別と用途別に区分されています。種類別では小規模型と大規模型に分類されます。小規模型は既存ラインへの追加導入や限られたスペースでの運用に適し、多品種運用の現場でも取り回しやすい傾向があります。大規模型は処理能力やライン統合を重視する用途で採用されやすく、連続処理や高いスループットが求められる現場に適合しやすいと考えられます。
用途別では食品産業、製薬産業、一般包装ライン、その他に分類されます。食品産業では衛生管理と異物・汚染リスク低減が重視され、製品や包装材の取り扱い工程で非接触の消毒手段として検討されます。製薬産業では品質保証要件が厳しいため、工程管理や検証のしやすさが重要となります。一般包装ラインでは多様な包装形態に対応する柔軟性が導入要件になりやすい構造です。
________________________________________
主要企業動向
本レポートでは、Dinies Technologies GmbH、Van Rijn、RGF Environmental Group、DaRo UV Systems、Bioclimatic、Asmech Systems、BCB SL、Daro UV Systemsなどの主要企業を取り上げています。各社について、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な開発動向を指標として整理しています。
競争上の焦点は、処理能力と照射の均一性、運用時の安全性、ラインへの組込みやすさ、保守性、交換部材の供給安定性にあります。導入先では衛生基準や監査対応が求められることが多いため、運用記録の取りやすさや検証対応力も評価されやすい要素です。
