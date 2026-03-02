学校法人産業能率大学 総合研究所（東京都世田谷区、以下本学）が提供する法人向けｅラーニングサービス「SANNO e ACADEMY」において、デジタルマーケティング領域の新コース４本をリリースしました。

新コースでは、近年のビジネス環境の変化を踏まえ、企業活動に影響を与えている代表的なデジタルマーケティングの仕組みや課題について、ポイントを短時間で効率的に学ぶことができます。





デジタルマーケティング領域拡充の背景

デジタル技術の普及により、顧客の情報収集や購買行動は大きく変化しています。ＳＮＳや動画、オンラインサービスを通じて商品やサービスに触れる機会が増え、企業と顧客の接点は従来の広告や営業活動だけでは成立しにくくなっています。

このような変化に伴い、デジタルを前提とした新しいマーケティング手法やビジネスモデルが広がっています。これらの動きは特定の業界に限らず、さまざまな企業活動に影響を与えており、デジタル時代のマーケティングの仕組みを理解する重要性は一層高まっています。

本学ではこれまでもデジタルマーケティングのコースを展開してきましたが、近年の環境変化を踏まえ、このたびラインアップを拡充しました。

デジタルマーケティング関連コースの概要

SANNO e ACADEMYでは、「ダイナミック・プライシング」「オムニチャネル」「トリプルメディア」「パーミッション・マーケティング」「クラウドソーシング」など、デジタルマーケティング分野のテーマを扱うコースを展開しています。

今回、新たに「シェアリングエコノミー」「フリーミアム」「インフルエンサーマーケティング」「ソーシャルコマース」の４テーマを追加し、全14テーマとなりました。デジタルマーケティングに関する主要な考え方や仕組みを学べるラインアップとなっています。





新コースの概要





①シェアリングエコノミー

■コースの概要

このコースでは、シェアリングエコノミーとは何か、その仕組みや成り立ちについて学びます（動画視聴時間：約９分）。

■主な内容

・シェアリングエコノミーとは

・シェアリングエコノミーのメリット

・シェアリングエコノミーの課題

②フリーミアム

■コースの概要

このコースでは、フリーミアムの意味や仕組みについて学びます（動画視聴時間：約８分）。

■主な内容

・フリーミアムとは

・なぜフリーミアムが注目されるのか？

・フリーミアムの具体的な事例

・フリーミアムにおける主な課題

③インフルエンサーマーケティング

■コースの概要

このコースでは、インフルエンサーマーケティングについて、その基本的な仕組みやビジネスでの活用方法について学びます（動画視聴時間：約８分）。

■主な内容

・インフルエンサーマーケティングとは

・なぜインフルエンサーマーケティングが注目されているのか？

・インフルエンサーマーケティングの進め方

④ソーシャルコマース

■コースの概要

このコースでは、ソーシャルコマースの基本的な仕組みや注目されている理由、そして企業がどのように実践しているかについて学びます（動画視聴時間：約７分）。

■主な内容

・ソーシャルコマースとは

・なぜソーシャルコマースが注目されるのか？

・ソーシャルコマースの実践

・ソーシャルコマースのメリット

「SANNO e ACADEMY」とは

本学が提供する「SANNO e ACADEMY」は「学びがつながる。可能性が広がる。」をコンセプトにビジネスですぐに実践活用できるコースから大学の講義で使用される教養が身につくコースまで、約600コースを提供しています。自己啓発としての受講のほか、昇進・昇格制度と連動したコース指定受講、集合研修の事前／事後受講など活用形態も多様で、幅広い学びの場を提供しています。

URL: https://www.hj.sanno.ac.jp/eacademy/





産業能率大学について

学校法人産業能率大学は、学生教育事業と社会人教育事業を併せ持った大学で、1925年の創設以来、「マネジメント教育を通じた人材の育成」に努めています。

総合研究所は、そのうちの社会人教育事業を担い、通信研修、ｅラーニング、集合研修、公開セミナー、コンサルティング業務等のサービスを日本全国の約6,000事業所に提供しています。

総合研究所 TOP：https://www.hj.sanno.ac.jp/