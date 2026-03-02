外資系不動産投資ファンドとの物流施設投資プログラムにおける第1号案件取得のお知らせ

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社は、北米を拠点とする外資系不動産投資ファンド（以下、当該ファンド）との間の物流施設投資プログラムにおいて、大阪府に所在する物流施設を取得し、アセット・マネジメント業務を受託しましたのでお知らせいたします。

対象物件は、上記プログラムの投資戦略に適した物件であり、当該ファンドの日本国内における初の投資案件です。今後も物件価格が数十億円～百数十億円規模の中規模物流施設への投資を行っていく予定です。

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社は、引き続きアセット・マネジメント業務を通じて、当該ファンドの日本における投資活動を支援してまいります。

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 概要

本社：東京都千代田区平河町2丁目16番1号

事業内容：不動産ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務

株主構成：三菱商事株式会社（100%）

代表者：代表取締役社長 萬野 雅史

設立：2004年10月15日

