



食のサイエンスとの出会い-理系研究者としてのキャリアパス-

放送大学宮崎学習センターで講演会 ３/７（土）

放送大学宮崎学習センターでは、

國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長 ） を講師に迎え、

「食のサイエンスとの出会い ― 理系研究者としてのキャリアパス ―」をテーマに、

第３回公開講演会を開催いたします。

本講演会は参加費無料です。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■ 日時 2026年３月７日(土）14:00～16:00

■ 講師 國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長 農学部教授 ）

■ 定員 50名 （定員に達し次第締切）

■ 会場 宮崎科学技術館 多目的ホール （ 宮崎市宮崎駅東1-2-2 ）

■ 申し込み 下記の申込フォームよりお申し込みください。

https://x.gd/SRprj





■ 後援 宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会

■ 協賛 公益財団法人 宮崎文化振興協会

【講演会およびお申し込みに関するお問い合わせ】

放送大学宮崎学習センター（火～土曜開所）

Tel：0982-53-1893

Mail：miyazaki-sc@ouj.ac.jp