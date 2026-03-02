3-7宮崎バナー-02

写真拡大 (全5枚)


食のサイエンスとの出会い-理系研究者としてのキャリアパス-

放送大学宮崎学習センターで講演会　３/７（土）

 

放送大学宮崎学習センターでは、

國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長 ） を講師に迎え、

「食のサイエンスとの出会い ― 理系研究者としてのキャリアパス ―」をテーマに、

第３回公開講演会を開催いたします。

 

本講演会は参加費無料です。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

 

■ 日時　2026年３月７日(土）14:00～16:00

 

■ 講師　國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長　農学部教授 ）

　

■ 定員　50名 （定員に達し次第締切） 

 

■ 会場　 宮崎科学技術館　多目的ホール 　（ 宮崎市宮崎駅東1-2-2 ）

 

■ 申し込み　下記の申込フォームよりお申し込みください。

 https://x.gd/SRprj

 


 

■ 後援　宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会

■ 協賛　公益財団法人 宮崎文化振興協会

 

【講演会およびお申し込みに関するお問い合わせ】

放送大学宮崎学習センター（火～土曜開所）

Tel：0982-53-1893

Mail：miyazaki-sc@ouj.ac.jp