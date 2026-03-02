こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
食のサイエンスとの出会い-理系研究者としてのキャリアパス-放送大学宮崎学習センター公開講演会のお知らせ
食のサイエンスとの出会い-理系研究者としてのキャリアパス-
放送大学宮崎学習センターで講演会 ３/７（土）
放送大学宮崎学習センターでは、
國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長 ） を講師に迎え、
「食のサイエンスとの出会い ― 理系研究者としてのキャリアパス ―」をテーマに、
第３回公開講演会を開催いたします。
本講演会は参加費無料です。
多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
■ 日時 2026年３月７日(土）14:00～16:00
■ 講師 國武 久登氏（ 宮崎大学農学部長 農学部教授 ）
■ 定員 50名 （定員に達し次第締切）
■ 会場 宮崎科学技術館 多目的ホール （ 宮崎市宮崎駅東1-2-2 ）
■ 申し込み 下記の申込フォームよりお申し込みください。
https://x.gd/SRprj
■ 後援 宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会
■ 協賛 公益財団法人 宮崎文化振興協会
【講演会およびお申し込みに関するお問い合わせ】
放送大学宮崎学習センター（火～土曜開所）
Tel：0982-53-1893
Mail：miyazaki-sc@ouj.ac.jp