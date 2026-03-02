ハイセックジャパン株式会社は、国内における正式販売開始に先立ち、BESSソーラー蓄電システム（100kW / 200kWモデル）を自家消費用で導入いただけるモニター企業を “1社限定” で募集します

本取り組みは、メガソーラーや売電型太陽光発電が転換期を迎える中、「建物の屋根に設置したソーラーパネル+蓄電池」を活用した自家消費型エネルギーが、企業のBCP強化にとどまらず、災害時には地域の非常用電源として活用し得る現実的な選択肢になるとの考えに基づいています。当社は本実証を通じて、売電を前提としない新たな電力活用モデルの可能性を提示していきます。

工場や倉庫など、企業や自治体が保有する既存建物の屋根にソーラーパネルを設置し、発電した電力をBESSへ蓄電して自家消費することで、電気代削減や太陽光余剰電力の有効活用、BCP対策の効果を実証します。

あわせて、導入後の設備を、実際の導入効果が具体的にイメージできる「見学可能なショーケース施設」として公開し、今後導入を検討する他の企業にとって参考となるモデルケースとしてご協力いただきたいと考えています。

また本モニターでは、BESS導入時にJ-クレジット創出プロジェクトへ参加できる仕組みもご用意しており、設備導入と同時に、電力削減効果を環境価値として活用できる点も本実証の特徴の一つです。詳しい内容については、個別にご相談ください。

■モニター企業様にご協力いただきたい内容（期間中）

電力使用データのご提供（30分値など） 導入前後の電力使用量・需要ピークの変化を評価するため施設の公開協力（設置後） 導入検討中の企業向けに見学対応（事前日程調整）

募集概要

項目

募集枠

募集期間

製品型式

設置用途

導入費用

内容

1社（選考制）

2026年3月2日（月）～2026年4月24日（金）

100kW / 200kWh BESS（HS-ESS100K-200kWh）

自家消費型・太陽光活用・電気料金削減・BCP対策

特別モニター価格／個別案内

※ 設置条件・安全基準・技術適合の事前審査を行い、適合企業1社を選定します。なお、当社は2026年3月に東京ビッグサイトで開催される展示会「BATTERY JAPAN」に出展予定です。選考された企業様とは、同展示会の会期にあわせて、当社ブースにて、設置条件や運用方法など、導入に向けた具体的な検討や意見交換を行う機会を設ける予定です。

■応募方法

下記内容を明記のうえ、メールよりご連絡ください。

メールアドレス：info@haisicjapan.com ・企業名 ・ご担当者名 ・導入予定地 ・業種 ・年間電力使用量の目安（分かる範囲で） ・太陽光発電の有無 ・導入目的（例：電気代削減／BCP対策／Jクレジット創出 など）