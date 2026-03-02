自然エネルギー関連の事業を展開するネクストエナジー・アンド・リソース株式会社(本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役社長：伊藤 敦、以下「当社」)は、光の反射を最大限抑えた防眩(ぼうげん)仕様の太陽電池モジュール「墨黒(BOKKOKU)」を、2026年3月2日(月)より販売開始いたします。





「墨黒(BOKKOKU)」設置イメージ





近年、戸建住宅への太陽光発電設備設置は、省エネ・創エネ、停電対策の有効な手段として定着してきました。初期投資の回収性などの家計へのメリットも広く浸透し、導入数は着実に増加しています。





一方で、住宅密集地の屋根北面や傾斜地・高層マンションに隣接する条件下では、周辺への反射光を考慮し、設置に踏み切れないケースも少なくありませんでした。当社は、こうした課題を解決するため、防眩仕様を採用した太陽電池モジュール「墨黒(BOKKOKU)」を販売開始いたします。





本製品は狭小屋根向けコンパクトモジュール「ゼロ・エッジ ミニコンビネーション」シリーズの新モデルで、ラインナップはメインモジュールとサブモジュールの2点です。カバーガラスの表面に特殊な防眩加工を施すことで、スレート屋根と同等レベルの光沢度1.8(60度方向)※を実現しています。





「墨黒(BOKKOKU)」製品ラインナップ





製品名の「墨黒(BOKKOKU)」は、モジュールカラーの「墨色」から着想を得た名称です。フレームとバックシートをブラックで統一したノイズレスなデザインにより、住宅屋根と美しく調和します。当社は、本製品を「設置制約の解消による容量の最大化と、住宅との調和を両立するソリューション」と位置づけ、需要が拡大する狭小屋根住宅市場へ向けて展開してまいります。









「墨黒(BOKKOKU)」の特長は以下の通りです。

1. 住宅と調和する意匠性

墨色を纏ったセルに合わせ、フレームとバックシートをブラックで統一しています。マットな質感のカバーガラスを採用することで、落ち着きのある高品位な佇まいを演出しています。





2. 周辺への反射光をやさしいやわらかな質感に変える防眩性能

一般的なスレート屋根材と同等レベルの光沢度1.8(60度方向)※を実現しています。





3. コンパクトサイズ×北面設置で発電量を最大化

狭小屋根に最適化したコンパクトサイズと、北面への設置を可能にする防眩性能の組み合わせにより、全方位の屋根をフル活用できます。屋根が持つポテンシャルを余すことなく引き出すことで、総発電量を最大化します。





当社従来品との設置容量の比較





当社は国内メーカーとして、今後も日本の屋根、住宅、そして環境に最適な太陽光発電システムを提供し、自然エネルギーを普及させ、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。





※当社がJIS Z 8741に準拠した方法で測定をした参考値です。

※東京都が定める機能性PV(防眩型)の基準は7.0以下です。









■「墨黒(BOKKOKU)」の製品仕様

〈メインモジュール〉

型式 ：NER052M235F-NGAG

セル種類 ：N型単結晶シリコン

公称最大出力(Pmax) ：235W

公称開放電圧(Voc) ：38.35V

公称短絡電流(Isc) ：7.81A

公称最大出力動作電圧(Vmp)：31.97V

公称最大出力動作電流(Imp)：7.37A

モジュール変換効率 ：21.3％





最大システム電圧 ：1500VDC

最大過電流保護定格：30A





セル枚数 ：52枚(4×13)

カバーガラス ：厚み 3.2mm 強化ガラス 防眩加工

外形寸法 ：W768×H1435mm(±3mm) D30mm

重量 ：12.2kg

ケーブル長 ：1250mm

フレーム・バックシート色：ブラック

最大積雪荷重※ ：5400Pa(表面／風圧荷重含む)

最大風圧荷重※ ：2400Pa(裏面)





〈サブモジュール〉

型式 ：NER028M125F-NGAG

セル種類 ：N型単結晶シリコン

公称最大出力(Pmax) ：125W

公称開放電圧(Voc) ：20.59V

公称短絡電流(Isc) ：7.93A

公称最大出力動作電圧(Vmp)：17.15V

公称最大出力動作電流(Imp)：7.34A

モジュール変換効率 ：20.3％





最大システム電圧 ：1500VDC

最大過電流保護定格：30A





セル枚数 ：28枚(4×7)

カバーガラス ：厚み 3.2mm 強化ガラス 防眩加工

外形寸法 ：W768×H800mm(±3mm) D30mm

重量 ：7.2kg

ケーブル長 ：1250mm

フレーム・バックシート色：ブラック

最大積雪荷重※ ：5400Pa(表面／風圧荷重含む)

最大風圧荷重※ ：2400Pa(裏面)





※当社指定の方法で取り付けた場合に限ります。取り付け方法については、取扱・設置説明書をご参照ください。









■「墨黒(BOKKOKU)」の保証内容

製品保証15年・リニア出力保証30年・経済損失補償10年





※保証には諸条件があります。詳細はお問い合わせください。









■当社の太陽電池モジュール一覧

https://pd.nextenergy.jp/solar_cell_module/









■ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社について

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社は、「自然エネルギーを普及させ、永続できる社会の構築に貢献する」という志を胸に、自然エネルギーというフィールドで新しいスキームを生み出してきました。産業・住宅向け製品の開発・販売、EPC事業はもちろんのこと、リユース・リサイクル事業、オフグリッド(独立蓄電型)事業、O&Mサービス事業など、これからも新しいエネルギー利用の選択肢を提案し、社会が自然エネルギーシフトに向けて前進するよう、たゆまぬ努力を続けてまいります。





本社 ：長野県駒ヶ根市赤穂11465-6

東京本社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

大阪営業所 ：大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階

名古屋営業所 ：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階

福岡営業所 ：福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階





ウェブサイト： https://www.nextenergy.jp/









■一般の方からのお問い合わせ先

インフォメーションセンター

TEL ：0120-338647 ※営業時間10:00～17:00(土・日・祝日除く)

メール：ホームページの下記「お問い合わせページ」より送信ください。

( https://www.nextenergy.jp/contact/ )









＊記載されている会社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。