ＴａｋａＴｒａｄｅ株式会社(本社：東京都、CEO代表取締役社長：浅見 直樹)は、2025年8月1日のサービス開始から2026年1月末日までの半年間において、お客様全体の売買損益が通算プラスを達成したことをお知らせいたします。

売買損益プラスの達成を記念して、本日2026年3月2日(月)より、取引高に応じた「貴金属キャッシュバックキャンペーン」の開催いたします。また、SNSプラットフォーム「PostPrime」と連動した「口座開設＆取引キャンペーン」も併せて実施いたします。









■運用実績：リリース半年間で6ヶ月中4ヶ月がプラス収支

2025年8月1日のサービスリリース以降、TakaTradeは多くの投資家の皆様に支えられ、以下の通り良好なパフォーマンスを記録いたしました。





●対象期間：2025年8月1日～2026年1月31日

●運用実績：期間中の顧客全体売買損益が通算プラス

●月間推移：上記6ヶ月間のうち、4ヶ月において月間ベースのプラス収支を達成





貴金属市場が高騰する中、TakaTradeのユーザー様がその利益機会を確実に活かされました。





高精度な情報の頻回配信、およびTradingView※を駆使した効果的なチャート分析の提供が、ユーザー様のお取引をサポートしました。相場環境を味方につけた、質の高いトレーディングを実現しています。





※TradingViewについて

TradingView(トレーディングビュー)は、米国に本社を置くTradingView Inc.が提供する世界最高峰のチャート分析ツールおよびトレーダー向けソーシャルネットワークです。高度なテクニカル分析機能に加え、世界中の投資家とアイデアを共有できるコミュニティ機能を備えており、月間アクティブユーザー数は世界で5,000万人を超えています。









■3月限定！ダブルキャンペーン概要

【開催期間：2026年3月2日～2026年3月31日まで】





1. 貴金属キャッシュバック(お一人様最大100万円)

期間中の取引高1億円あたり、以下の金額をキャッシュバックいたします。





■対象銘柄：取引高1億円あたりの還元額

■パラジウム(Palladium)：5,700円

■プラチナ(Platinum)：2,950円

■銀(Silver)：330円

■金(Gold)：160円

■還元上限：お一人様あたり最大100万円

■VIP対応：取引高5億円以上のお客様には、さらに優遇された個別プランを適用いたします。





2. PostPrime連動！新規口座開設＆取引キャンペーン

SNSプラットフォーム「PostPrime」とのサービス連携により、最大50,000 PostPrimeコインをプレゼントいたします。





【特典(1)】口座開設：新規口座開設の完了で10,000コイン

【特典(2)】初回取引：初めての取引完了で20,000コイン

【特典(3)】数量達成：所定数量の取引達成で20,000コイン





※条件の詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

特設ページ： https://postprime.com/p/takatrade_mission









■TakaTradeについて

TakaTradeは、2025年6月にスタートした商品CFD取引サービスです。貴金属・エネルギー・農産物など幅広い商品を原資産とするCFD取引サービスを通じて、投資家の皆さまに多角的な投資機会を提供しています。取引システムはアプリ等のインストール不要で、初心者から経験豊富な投資家まで安心してご利用いただける、直感的で使いやすい設計となっております。今後も、お客様のニーズに応える投資サービスを展開し、より一層ご満足いただける環境を提供できるよう邁進してまいります。









■会社概要

企業名 ： ＴａｋａＴｒａｄｅ株式会社

所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-10-5

代表者 ： 浅見 直樹

事業内容 ： 店頭商品デリバティブ取引の実施

Webサイト： https://takatrade.com/