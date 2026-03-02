株式会社オプティム(以下 オプティム)は、スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan(以下 Geo Scan)」の単点計測において、ミリ単位の測位精度を実現※1したことを発表いたします。これにより、従来は自動追尾トータルステーション(以下 自動追尾TS)等で実施していた構造物の位置出しや墨出し業務が、スマホで実現可能となりました。





ミリ単位の高精度スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」、造物の位置出し・墨出しが可能に





■建設業界が直面する課題

建設業界では人手不足と熟練技術者の減少が深刻化しています。この状況を受け、誰でも利用可能な高精度かつ簡易的な測量ツールへの需要が高まっています。

しかし、既存のソリューションでは課題の本質的解決には至りませんでした。









・従来の測量機器

数百万円から数千万円と高額で、熟練技術者でなければ操作困難

・他社のスマホ測量

コストは安いが精度不足で実用できる範囲が限られる













■測量業界の常識を覆す技術革新

「Geo Scan」は、昨年の3次元測量でのミリ精度実現※2に続き、このたび単点計測においてもミリ単位の測量精度を実現しました。これにより、数百万円から数千万円のコストがかかる地上型レーザースキャナーや自動追尾TSと同等の測量業務を、スマホで実施することが可能です。

「Geo Scan」が、長年課題とされてきた「高精度かつ専門性が高い」か「簡易的だが精度が不十分」かという選択の終止符を打ち、建設業界における測量のあり方に「簡単かつ高精度」という革新的な選択肢を提供します。





「Geo Scan」で「簡単かつ高精度」を実現





■技術的特長：スマホ1人測量がセンチ単位の精度からミリ単位に進化！

◆従来のRTK測位

これまでの単点計測では、RTK(リアルタイムキネマティック)測位技術に以下の課題がありました。

・理想的な環境下でも±2cm程度の精度

・実際には環境要因により更なる誤差が発生

・特に鉛直方向では衛星測位の特性上、水平方向より大きな誤差が発生





◆「Geo Scan」による革新的精度向上

「Geo Scan」は、独自の測量処理技術により従来のRTK測位の課題を解決します。

・リアルタイム測位データのばらつきを数ミリの範囲内に収束

・独自技術により真値に限りなく近い結果を実現

・水平・鉛直方向ともに、ミリ単位の高精度を達成





「Geo Scan」の技術的特長：スマホ1人測量がセンチ単位の精度からミリ単位に進化





■建設業界での革新的活用

この技術革新により、高額な測量機器でしか実現できなかった以下のような高精度測量業務が、「Geo Scan」で可能になります。

・構造物の位置出し・墨出し業務作業

・施工用の基準点の位置出し(復旧)など









■導入メリット

ミリ単位の高精度測量を必要とする業務が誰でも簡単にできるようになります。

・【専門知識が不要】

直感的なスマホ操作で専門技術者と同等の測量が可能

・【業務効率向上】

測量業務の時間短縮と人員配置の最適化を実現

・【コスト削減】

高額な測量機器の初期費用・保守・メンテナンス費用を大幅に削減













■特別サポートプランのご案内

スマホでのミリ精度測量の実現により、人手不足に悩む建設業界が担う社会インフラの構築・維持という使命を、より持続可能な形で支援できるようになりました。

オプティムでは、ご紹介したミリ精度のスマホ測量にご関心があるものの、既存の測量機器やスマホ測量アプリへの投資を既にしてしまった等、お客様それぞれに予算面を含めた課題に対し、技術的のみならず経済的支援も含めた包括的なサポートをご提供いたします。本技術にご関心のある方、測量業務に課題をお持ちの方は、専用アンケートにご回答ください。詳細なヒアリングを通じて、お客様ごとに最適なサポートプランをご提案いたします。









【Geo Scan】 特別サポートプランの申込フォーム

https://optim-geoscan.jp/p/r/YVPNTNQi









■「Geo Scan」とは

「Geo Scan」は、高価な測量機、CAD等をスマホの中に集約しております。それにより、「最先端の3次元 ICT工事対応から、日常的な施工管理業務、測量や検査対応まで」をスマホ上にて誰でも1人でできます。そのため、測量にとどまらず、建設現場の総合的な業務効率化を実現可能です。





「Geo Scan」の概要は以下をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=eQEFIDyH2IM









■「Geo Scan」の詳細を知りたい方へ

以下の情報提供、イベントを開催しております。

● デモ、取材、見積もりなどのお問い合わせ：

https://www.optim.co.jp/contact/optim-geo-scan?purpose=demo

● 「Geo Scan」 体験会：

https://www.optim.co.jp/construction/optim-geo-scan/lp/trial/

● 「Geo Scan」 Webセミナー：

https://www.optim.co.jp/construction/optim-geo-scan/seminar/

● 「Geo Scan」 詳細資料、お役立ち資料のダウンロード：

https://www.optim.co.jp/construction/optim-geo-scan/download/

● 「Geo Scan」についての詳細：

https://www.optim.co.jp/construction/optim-geo-scan/









※1 測定精度は環境条件やオペレーションミスにより変動する場合があります。

※2 ミリ単位の精度での3次元測量を実現。詳細は以下をご覧ください。

https://www.optim.co.jp/newsdetail/20250616-pressrelease-01









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









