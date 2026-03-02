株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪電車樟葉駅に隣接のショッピングモールKUZUHA MALL（大阪府枚方市楠葉花園町15-1）では、2026年2月15日(日)より改装休業を行っておりました「ビーミングライフストアbyビームス」が、2026年3月3日(火)に株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽 洋）による全国初の業態となる「BEAMS HEART」へと新しく生まれ変わります。

KUZUHA MALL NEW SHOP OPEN 情報

◆BEAMS HEART

【レディース・メンズ・キッズファッション】本館ハナノモール1F3月3日(火) GRAND OPEN今の空気感に沿ったトレンドと旬な話題に出会えるライフスタイルショップです。メンズ、ウィメンズのウェアから、ファッションの延長として楽しめる生活雑貨まで、お客様の日常に“心うごく瞬間”を創り出すアイテムを提案します。 【オープン記念イベント】■オープニングイベントオープン当日と週末にご来店いただいたお客様へ、感謝を込めて「Welcome Water」を配布します。また、お帰りの際には「See you Flower」をプレゼントします。さらに、オープン当日の夜はオープニングパーティーを開催。ケータリングと共に、店内の雰囲気をお楽しみください。どなたでもお気軽にご参加いただけます。開催日程：2026年3月3日（火）、7日（土）、8日（日） Opening Party：2026年3月3日（火） 18:00-20:00■ノベルティプレゼント税込10,000円以上ご購入のお客様に、リラックス効果のある香木『パロサント』をプレゼントします。※なくなり次第終了■BEAMS CLUBダブルポイントキャンペーンオープンを記念しBEAMS CLUB 会員様を対象に、通常の2倍のポイントを付与するダブルポイントキャンペーンを実施します。期間：2026年3月3日（火）～3月8日（日）

■KUZUHA MALLについて

京都と大阪の中間に位置するベッドタウン、楠葉。 「KUZUHA MALL」は、京阪グループの街づくりの核として1972 年に誕生した「くずはモール街」を2005 年に総建替えして開業。2014 年には「京阪くずは駅ビル」とともに増床・拡大し、更なる進化を遂げました。また、2024年にはダイニングストリートのリニューアルを実施。今後も「変わりながら、育ってく。」ショッピングモールとして、地域の皆様に愛され続ける施設づくりを目指してまいります。

■施設情報

KUZUHA MALL 住所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1TEL：072-866-3300 (代表) アクセス：＜鉄道＞ 京阪電車「樟葉」駅下車すぐ＜車＞・長岡京市方面から 天王山大橋より府道13号線経由で約6㎞・京田辺市方面から 「松井山手」交差点より山手幹線経由で約7㎞・高槻市方面から 枚方大橋より府道13号線経由で約8㎞駐車場：約3,000台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗URL：https://kuzuha-mall.com

■会社概要

商号：株式会社 京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FTEL：06-6944-3087FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

