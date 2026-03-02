京都バス株式会社（本社：京都市右京区 代表取締役社長：吉本直樹）では、朝日新聞社にご後援いただき、兵庫県豊岡市の情緒ある芝居小屋「出石永楽館」で桂南光一門会の鑑賞、皿そばで有名な出石そばの昼食をお楽しみいただく、バスツアーの販売を2026年3月3日（火）より開始します。開催日は2026年5月24日(日)です。出石永楽館は、1901（明治34）年に開館、歌舞伎や寄席などが上演され、但馬の大衆文化の中心として栄えました。1964（昭和39）年に閉館しましたが、復活を望む多数の声があがり、2008（平成20）年に大改修を経てよみがえりました。また昨年から大ヒットしているあの映画ロケ地にもなりました。今回は、歴史情緒あふれる芝居小屋で、桂南光一門会の落語（出石まちづくり公社、朝日新聞社主催）をご堪能いただくとともに、昼食には但馬牛と出石そばの御膳をご賞味いただきます。さらに出石城下町の散策もお楽しみいただきます。また、参加いただいた方全員に、出石そば（２人前）、そばフィナンシェ、永楽館ミニのぼりをプレゼント、さらに抽選により出演者のサイン色紙を差し上げます。

出演者（予定）

以上

https://newscast.jp/attachments/omH6NkvIomDHxbmeXaot.pdf