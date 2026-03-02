株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩上敦宏、以下、アニプレックス）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長CEO：夏野剛、以下、KADOKAWA）は、共同出資により株式会社アニメック（以下、アニメック）を設立したことをお知らせいたします。

「ANIMEC（アニメック）」という社名は、「Anime」と「Cinema」を掛け合わせて名付けたもので、アニメ映画の魅力をファンに届け、業界の発展に貢献するという理念を込めています※。アニメックは、アニメ映画の配給営業と配給宣伝に特化し、ファン、コンテンツホルダー、劇場関係者をはじめとする作品に関わる全ての皆さまと価値を共創する存在を目指します。全国規模の劇場公開からTVアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもと作品の価値や魅力を最大限に引き出し、ソニーグループおよびKADOKAWAグループと共に、より魅力的なアニメ映画体験を、より多くのファンの皆さまへ届けてまいります。※アニメックは1980年代まで刊行され人気を博したアニメ雑誌の名前でもあります。同誌の副編集長を務めた元KADOKAWA代表取締役執行役員Chief Anime Officerの井上伸一郎氏にご報告の上、新会社の社名といたしました。

【アニメック 概要】

商号：株式会社アニメック 本社所在地：東京都千代田区 代表者：代表取締役会長 清水博之 執行役員社長 堀内啓 株主構成：株式会社アニプレックス／株式会社KADOKAWA主な事業内容：アニメ映画の配給営業、配給宣伝公式サイト：https://www.animec.co.jp

【アニプレックス 概要】

商号：株式会社アニプレックス 本社所在地：東京都千代田区 代表者：代表取締役社長 岩上敦宏 主な事業内容：アニメーションを主とした映像・音楽作品の企画製作、ゲームの企画・開発、それらに関連するライセンス、商品企画・販売、興行 公式サイト：https://www.aniplex.co.jp/

【KADOKAWA 概要】

商号：株式会社KADOKAWA 本社所在地：東京都千代田区 代表者：取締役 代表執行役社長CEO 夏野剛 主な事業内容： 出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業公式サイト：https://group.kadokawa.co.jp/