全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「顔心記（がんしんき）～シェイプ・オブ・ラブ～」を3月6日（金）ひる3時～放送開始します。

１．番組概要

失顔症の捜査官と変身能力を持つヒロインという斬新な設定で話題となった、ラブロマンス時代劇。主演は、その美麗な風貌から“古装男神”と称されるほど、圧倒的な人気を誇るレオ・ロー。ヒロインを演じたのは、主演作「赘婿～ムコ殿は天才策士」でブレークしたソン・イー。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/ganshinki/■画像クレジット：© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

２．あらすじ

郡王の江心白（こうしんはく／レオ・ロー）は子供のころに強く頭を打ったせいで失顔症になってしまった。成人して現在は捕り手の大総捕となった心白は、父が濡れ衣を着せられ死ぬことになった原因の薬でもあり毒でもある禁制の“癸草（きそう）”の撲滅に執念を燃やしていた。そんな中、癸草の捜査のために赴いた河蛮（かばん）の地で、とある事件をきっかけに、心白は流しの女性医者・顔南星（がんなんせい／ソン・イー）と知り合う。しかし、顔南星には人に言えない秘密があった。彼女は月経がくると勝手に老若男女を問わず他人に変身してしまうのだった。とという人には言えない秘密を抱えた２人は、３度結ばれる数奇な運命のもと、力を合わせ癸草の害をこの世から除くために奮闘する。

３．放送スケジュール

3月6日（金）ひる3時～ 放送スタートBS初放送毎週金曜日 ひる3時～（2話連続放送）（全36話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト江心白（こうしんはく）：レオ・ロー（羅雲熙）「長月輝伝～愛と救世の輪廻～」「癒やしの恋人～ロマンスの処方箋～」顔南星（がんなんせい）：ソン・イー（宋軼）「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」「赘婿～ムコ殿は天才策士」桫欏（さら）：チェン・ヤオ（陳瑶）「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫～」商別離（しょうべつり）：チョン・レイ（丞磊）「錦月如歌（原題）」「虚顔～偽れる顔と真実の愛～」佟賽児（とうさいじ）：ホアン・リーイン（黄日瑩）「ラブ♡クランクイン～こじらせ片想い～」柳若騫（りゅうじゃくけん）：グー・ズーチョン（古子成）「春家はトキメキざかり～四つ葉に咲く恋～」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。