北海道札幌を中心に「MILK DO doreiku?」「たこ焼き海老焼き なかよし屋」などブランド業務委託含めトレーラーハウス事業を展開する、R＆Iカンパニーリミテッド株式会社 (所在地：〒064-0920 北海道札幌市南区20条西8丁目2-24 代表取締役：斎藤 浩三)は、株式会社松本商店(本社：〒861-5272 熊本県熊本市西区中島町813-1 代表取締役：松本 弘之)とこの度フランチャイズ契約を締結し、『焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY熊本宇土店」』(〒869-0411 熊本県宇土市水町80-1)をオープンします。

本店、南39条石山通店、釧路店、伏古店とオープンと同時に連日大行列を作った「SiOKUMA BAKERY」は、人気のトレンドになっている“塩パン”にフューチャーした専門店です。その人気はSNS上でも“バズ”の中心にいます。





熊本宇土店限定メニュー「あらびきミートのボロネーゼ塩パン(340円)は、粗挽き肉の食感と、トマトベースのソースの旨味がアクセント。

食べごたえのあるミートパンとしてランチや軽食にぴったりの一品です。

また大人気有名店「ミルクドドレイク」、「マルヤマベーグルLOOP」「発酵ミルクバター本舗」などを手掛けた「hanninmae」が商品、デザインなどをトータルプロデュース。

北海道の先鋭の職人たちが力を合わせ、熊本からブランドを通し、笑顔をお届けします。





【焼き立て塩パンとスコーンの店 「SiOKUMA BAKERY」について】

SiOKUMA BAKERYのパンは、北海道産小麦「みのりのちから」と「はるきらり」を使用し、シンプルな生地にバターを巻き込んで作られています。普通の塩パンとは異なり、プレッツエル風で、もちもちした食感が楽しめることが特徴的です。









【メニュー紹介】

・名物塩パン 270円

北海道産小麦『みのりのちから』と『はるきらり』使用、プレッツエル風の塩パンのため他の塩パンにはないもちもち感が特徴です。





・ふわふわ生クリーム 350円

北海道産生クリーム100％のふわふわなホイップクリームをサンドしました。





・自家製ティラミス 390円

北海道産生クリーム100％のホイップクリームを使用した自家製のティラミスクリームをサンドしました。





・あんバターサンド 390円

北海道産のつぶあんとバターを贅沢にサンドしました。





・トリュフ塩 320円

香り高いトリュフ塩を使用し、シンプルだが贅沢に仕上げた逸品です。





・チョコ塩パン 420円

コーティングチョコの上へ更にチョコをふりかけ、贅沢にチョコを使用しました。





・めんたいマヨ 420円

明太子をたっぷり使った特製明太マヨを、焼き立ての塩パンにたっぷりサンド。香ばしい海苔をトッピングしました。





・練乳塩みるく 380円

濃厚な練乳の甘さと、塩味で絶妙なバランスのミルク風味に仕上げました。





・贅沢ハニーバター 280円

芳醇なバターの香りと濃厚なはちみつの甘みがじゅわっと広がる至福の味わいです。





・ガーリックバター塩パン 370円

ガーリックバターバターソースをパン全体に染み込ませてじゅわっと焼き上げました。クリームチーズもサンドした高級感のある一品。





・塩バタースコーン 290円

北海道産小麦とバターで作った、塩バタースコーンです。ホロホロとした食感が特徴的で、塩がいいアクセントに。たくさん食べたくなるような味に仕上げました。





・チョコスコーン 380円

道産小麦を使用した生地にココアパウダーとチョコチップを混ぜ合わせました。バターをふんだんに使用しているとても贅沢なスコーンです。

※価格は全て税込です。









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、現在17業態73店舗を日本全国で手掛ける食のプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





URL： https://www.instagram.com/team.hanninmae/









【店舗概要】

店舗名 ： 焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」熊本宇土店

所在地 ： 〒869-0411 熊本県宇土市水町80-1

定休日 ： なし

営業時間 ： 11～17時

取扱い商品： 塩パン、スコーン 他

※価格は変更の可能性あり、税込

価格帯 ： 270円～420円

TEL ： 050-8884-8160

URL ： https://www.instagram.com/siokumabakery?igsh=dnhyY3RqN2V3MnJp&utm_source=qr









■会社概要

会社名 ： R＆Iカンパニーリミテッド株式会社

代表者 ： 代表取締役 斎藤 浩三

所在地 ： 〒064-0920 北海道札幌市南区20条西8丁目2-24

設立 ： 2015年9月

事業内容： BIBoxセールス(コンテナモジュール建築、

トレーラーハウス販売設置施工、BIBoxパートナーFC)









【店舗・取扱商品・に関するお客様からのお問い合わせ先】

焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」熊本宇土店

Tel：050-8884-8160