【2026.3.9（月）NEW OPEN】京都 清水寺門前に複合型スイーツ店「茶ト加々阿（チャトカカオ）」が誕生

株式会社普門庵

■概要

株式会社普門庵は、２０２６年３月９日（月）、清水寺のメイン参道に複合型スイーツ店舗「茶ト加々阿（チャトカカオ）」がオープンします。抹茶とカカオを融合させた数々のお菓子と京みやげ、カフェスイーツ、食べ歩きスイーツを提供します。席数は全１０６席と清水界隈では大型規模。焼きたてフィナンシェ＆マドレーヌ、お客様の目の前で点てる抹茶チョコレートを使ったスイーツ、舞妓ロボットによる抹茶のおもてなし等、五感で楽しむ京都スイーツ体験をお届けします。

茶ト加々阿 敷地内

焼きたて 京マドレーヌ

特選宇治抹茶ショコラ ソフトクリーム

特選宇治抹茶ショコラ 姫いちご

特選宇治抹茶ショコラパフェ

特選宇治抹茶ティラミス

３種のラテドリンク

舞妓ロボット「茶ト加（ちゃとか）」

■茶ト加々阿（菓子と京みやげ / テイクアウトスイーツ）

店内の売場では、抹茶とカカオの贅を極めた「京マドレーヌ」、抹茶ショコラをカカオサブレで挟んだ「茶ト加々阿サンド」、抹茶チョコレート餡をカカオ生地で包んだ「京茶ト加まん」、カカオ豆から選定して作った「ビーントゥバーチョコレート」など、上質な菓子や京みやげが充実。店内にはお茶の香りが広がり、茶箱をイメージした販売台やカカオツリーとともに「抹茶＆カカオ」の世界観を演出します。

屋外のテイクアウトカウンターでは、先述の「京マドレーヌ」や、抹茶＆バターのフィナンシェ「京フランス」を焼きたて販売。また、抹茶チョコレートやミルクチョコレートをかけて食べるソフトクリームやフルーツにも注目。蛇口から流れるチョコレートに抹茶やカカオを加えて茶筅で点てるチョコレートは、美味しさだけでなく目で見て楽しむこともできます。

京マドレーヌ

抹茶＆カカオの２色マドレーヌ。４個袋 税込７５６円～

茶ト加々阿サンド

カカオサブレの抹茶ショコラサンド。１箱 税込５４０円～

京茶ト加まん

抹茶チョコレート餡のカカオ饅頭 ４個入 税込８６４円～

茶ト加々阿 店内

菓子や京みやげを販売。抹茶＆カカオをイメージした店内ディスプレイ

京フランス

抹茶＆バターの２色フィナンシェを焼きたて提供。 税込１個２２０円

抹茶ショコラソフトクリーム

抹茶とチョコレート練り込んだソフトクリーム 税込７５０円

流れるチョコレート

蛇口から流れ続けるチョコレートは必見

茶ト加々阿 テイクアウトカウンター

焼きたてスイーツ、抹茶チョコレートスイーツ、抹茶ドリンクを販売

■茶ト加々阿カフェ

抹茶チョコレートをかけて食べる「特選宇治抹茶ショコラパフェ」、抹茶とチョコレートを練り込んだ「特選宇治抹茶ショコラプリン」、抹茶＆マスカルポーネの「特選宇治抹茶ティラミス」、「特選宇治抹茶チョコレートわらび餅」などカフェスイーツが充実。１Fと２F合わせて全５６席あり、清水寺参拝の休憩に最適。

特選宇治抹茶ショコラパフェ

抹茶生チョコレートや抹茶アイス、中には抹茶ティラミスも 税込１４００円

特選宇治抹茶ショコラプリン

なめらかな食感のプリンにホワイトチョコレートソースを添えて 税込９５０円

特選宇治抹茶ティラミス

ほどよい抹茶感のティラミス。底に敷いたキューブラスクが食感のアクセント 税込９００円

特選宇治抹茶チョコレートわらび餅

抹茶チョコレートとの相性が意外に良い、新感覚わらび餅 税込９００円

■舞妓ロボット「茶ト加（ちゃとか）」のおもてなし

茶ト加々阿の店内では、舞妓ロボット「茶ト加（ちゃとか）」が抹茶で皆様をおもてなし。茶ト加が座るステージは、背景を華やかな和紙や季節の植物が彩る、絶好の写真スポット。京ことばで語りかける茶ト加と一緒に写真を撮るのもOK。また、季節ごとに植物が変化し、茶ト加が話す言葉も変わるので、何度来ても新しさを楽しめる写真スポットです。

茶ト加々阿 店内

店内奥に、舞妓ロボット「茶ト加（ちゃとか）」のステージ

舞妓ロボット「茶ト加（ちゃとか）」

マネキンではなく、言葉を話すのが特徴

■ブランド紹介

茶ト加々阿（チャトカカオ）/茶ト加々阿カフェ

所在地：〒605-0862 京都市東山区清水2丁目246

（清水寺から徒歩約２分、メイン参道に面した路地が店内入口）

TEL:075-533-8282

URL：https://fumon-an.co.jp/（３月初旬公開予定）

・ブランドコンセプト

～抹茶とカカオの調和が生み出す、五感で楽しむ京都スイーツ体験～



日本と世界が誇る食文化、抹茶とカカオ。どちらも素材を大切にし、時間と手間暇をかけて深い香りとほろ苦さを醸成する“苦味を愉しむ文化”を持ちます。奥深い二つの素材を調和させることで新しい京都の食体験を生み出したい、そのような思いから「茶ト加々阿(チャトカカオ)」は生まれました。

茶ト加々阿(チャトカカオ)は、良質な抹茶とカカオを選定し、抹茶とカカオを極める匠の技と感性を注ぎ込み、五感で楽しめる京都スイーツ体験を京都・清水寺門前からお届けします。

・茶ト加々阿を監修する匠たち

全国茶審査技術十段 酢田恭行

日本屈指の抹茶づくりのプロフェッショナル

カカオ研究所 中野利美

カカオ豆の選定、発酵、焙煎までこだわり抜くビーントゥバーチョコレートの研究者

フランス国家最優秀職人章（M.O.F）パスカル・モリネス

日本の人間国宝に相当すると称されるM.O.Fを受章したフランスの一流菓子職人

■会社概要

法人名：株式会社普門庵（ふもんあん）

ブランド名：茶ト加々阿（チャトカカオ）

本社/本店所在地：京都市東山区清水２丁目２４６

TEL：０７５-５３３-８２８２

HP：https://fumon-an.co.jp/（３月初旬公開予定）

インスタグラム：準備中（３月初旬公開予定）

・お問い合わせ先

広報担当者：山本

TEL：０７５-５３３-８２８２

メールアドレス：ofuku@fumon-an.co.jp