神奈川県4店舗目！倉見・寒川エリア初出店！北九州のソウルフード資さんうどんは「資さんうどん 倉見店」を3/12（木）午前10時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします。

株式会社資さん「資さんうどん 倉見店」3月12日（木）OPEN！

「資さんうどん」創業50年にして、100店舗達成！「資さんうどん 倉見店」がオープン！

1976年に北九州で産声を上げた「資さんうどん」。地域の皆さまに愛していただき、今では福岡のみならず、九州全域、中国地方、関西、関東と、全国の多くの皆さまに自慢の味をお届けできるようになりました。そして、その50年という節目の年に、念願の100店舗を達成することができました！これもひとえに、常日頃から支えてくださっているお客さまのおかげです。

これまで、「資さんうどん」のお食事を通じて出会えた、数えきれないほどのお客さま、お一人お一人に、心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございます！

記念すべき100店舗目となるのは、神奈川県内5店舗目、そして倉見・寒川エリア初出店となる『資さんうどん 倉見店』。3月12日（木）午前10時にグランドオープンいたします。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ガスト 倉見店」が「資さんうどん 倉見店」に生まれ変わります。

JR相模線「倉見駅」から徒歩5分！

「資さんうどん 倉見店」は、JR相模線「倉見駅」から徒歩5分という、電車でのアクセスが非常に便利な場所に位置します。 また、お車でお越しの場合も、圏央道「寒川北インター」から車ですぐの好立地です。倉見・寒川エリアにお住まいの方はもちろん、海老名市、厚木市、茅ヶ崎市といった周辺エリアからもスムーズにご来店いただけます。

周辺は、駅前の利便性と穏やかな住宅街が広がる、非常に立ち寄りやすいエリアです。

お買い物や週末のレジャー帰りの方はもちろん、近隣にお住まいのご家族、お仕事中のランチ休憩など、日々の暮らしのさまざまなシーンで、いつでも気軽にお立ち寄りいただける場所として便利にご利用いただけます。

神奈川県の皆さま、倉見・寒川エリアの皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん 倉見店

グランドオープン日時：2026年3月12日（木） 10時～

所在地：神奈川県高座郡寒川町倉見523ｰ1

営業時間：8:00～26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：90席

駐車場：46台

※満車時、道路での待機は出来ません。予めご了承ください。

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で98店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※本リリースは2026年3月2日時点の情報です。